Hệ thống điều hành, xử lý vi phạm giao thông thống nhất trên toàn quốc

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Đề án số 456).

Quang cảnh hội nghị. Nguồn: bocongan.gov.vn

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Để đẩy nhanh việc triển khai Đề án, ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án số 456, và ngày 29/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc triển khai Đề án số 456 là bước cụ thể hóa quan trọng chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh con người, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; góp phần đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, chuyển từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang điều hành chủ động dựa trên dữ liệu. Hệ thống Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được xây dựng thống nhất trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, tiêu chuẩn, dữ liệu, nền tảng dùng chung.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Đề án số 456 là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, không chỉ phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa Đề án và kế hoạch của Chính phủ thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm; đồng thời triển khai hiệu quả cơ chế đầu tư đặc biệt, khẩn cấp; ưu tiên bố trí nguồn lực, lựa chọn các dự án đủ điều kiện để triển khai ngay, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hành lang pháp lý; bảo đảm thống nhất kiến trúc dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối, liên thông của các hệ thống; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, số hóa quy trình nghiệp vụ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, hoàn thiện khung kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, chủ động bố trí ngân sách, rà soát các hệ thống hiện có, triển khai đồng bộ với kiến trúc tổng thể của Đề án, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Theo nhandan.vn