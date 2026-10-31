Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 1 đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên (KSV). Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 chú trọng tổ chức giao ban chuyên đề để thống nhất giải pháp, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xác định phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, ngay từ đầu năm, lãnh đạo Viện KSND khu vực 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, cụ thể hóa các phong trào thi đua do Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh phát động thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tiễn. Đơn vị phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phân chia chỉ tiêu theo từng quý, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực. Hằng tuần, thông qua giao ban, lãnh đạo đơn vị kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; hằng tháng tổ chức giao ban chuyên đề để thống nhất giải pháp, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ. Cách làm này giúp mỗi cán bộ, KSV chủ động xây dựng kế hoạch công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa thi đua trở thành động lực thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào thi đua được cụ thể hóa rõ nét trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ đầu, chủ động yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục vi phạm. 9 tháng qua, đơn vị đã kiểm sát 100% nguồn tin về tội phạm được thụ lý, ban hành 111 yêu cầu xác minh đối với 111 nguồn tin mới thuộc diện thống kê tương ứng; ban hành 113 yêu cầu điều tra đối với 113 vụ án khởi tố mới. Đơn vị xác định 27 vụ án trọng điểm, tổ chức 27 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm, thực hiện số hóa 142 hồ sơ vụ án hình sự, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ và kỹ năng tranh tụng của KSV.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ, đơn vị luôn đề cao yêu cầu bảo đảm pháp chế, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Việc kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện chặt chẽ; những vi phạm phát hiện đều được xem xét, xử lý bằng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp Viện KSND truy tố mà Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Kết quả đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và quyết tâm nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, KSV. Trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đơn vị tăng cường kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, chủ động phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hai kháng nghị phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm đã được cấp phúc thẩm chấp nhận. Nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm được ban hành và tiếp thu thực hiện. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của phong trào thi đua được đo bằng chất lượng công việc, hiệu quả bảo vệ pháp luật và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Một dấu ấn nổi bật khác là tinh thần thi đua đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Đơn vị hoàn thành nhập dữ liệu nguồn tin về tội phạm và các vụ án tạm đình chỉ lên phần mềm Quản lý án hình sự theo kế hoạch của ngành; tăng cường số hóa hồ sơ, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, tổ chức phiên tòa trực tuyến và trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa. Đặc biệt, việc xây dựng công cụ quản lý án dân sự trên nền tảng Microsoft Excel giúp theo dõi tiến độ, cảnh báo thời hạn và hỗ trợ lập phiếu kiểm sát, qua đó giảm trung bình 70-80% thời gian xử lý so với phương pháp thủ công theo đánh giá của đơn vị. Đây là minh chứng cho việc lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, phát huy sáng kiến để nâng cao chất lượng công tác. Phong trào thi đua còn được lan tỏa thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ lợi ích công. Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện KSND khu vực 1 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, xây dựng chuyên mục “Người dân hỏi - Viện Kiểm sát trả lời”, phối hợp với chính quyền và công an các xã, phường tuyên truyền đến cơ sở. Đơn vị đã ban hành hai kiến nghị trong lĩnh vực quản lý đường bộ, được cơ quan liên quan nhất trí và khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, thuốc lá điện tử, đuối nước và bạo lực học đường được triển khai bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng.

Để phong trào thi đua phát triển bền vững, đơn vị chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tính đến hết tháng 9, đơn vị có 45 chỉ tiêu vượt, 47 chỉ tiêu đạt, 25 chỉ tiêu không phát sinh và không có chỉ tiêu chưa đạt. Kết quả này khẳng định hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, KSV, người lao động. Thời gian tới, Viện KSND khu vực 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thi đua, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; lấy chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo, góp phần xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ Nhân dân.

Anh Thơ