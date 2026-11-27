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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Miến trộn Phú Hương (24 gói)
288.000 đồng/ thùng
2
Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói)
288.000 đồng/ thùng
3
Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g)
6.000 đồng/gói
4
Ức ga phi lê
82.000 đồng/ kg
5
Đùi tỏi gà
90 .000 đồng/kg
6
Chân gà
9 5.000 đồng/kg
7
Ớt chuông
60.000 đồng/kg
8
Bầu
18 .900 đồng/ kg
9
Cải bẹ xanh
23.900 đồng/kg
10
Cà rốt miền Bắc
21.500 đồng/kg
11
Trà Nestea vị chanh hộp
28 .000 đồng/ hộp
12
Xúc xích lắc Vissan (56g)
10.500 đồng/ hộp
13
Giò bò Vissan 500gram
135.000 đồng/túi
14
Chao Bông Mai hũ 170g
18.000 đồng/hũ
15
Nghêu lụa Hải Nam 500g
68.000 đồng/gói
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 26/11/2026
Giá cả thị trường ngày 25/11/2026
Giá cả thị trường ngày 23/11/2026
Giá cả thị trường ngày 20/11/2026
Giá cả thị trường ngày 19/11/2026
Giá cả thị trường ngày 18/11/2026
Giá cả thị trường ngày 17/11/2026