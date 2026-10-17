Giá cả thị trường ngày 17/10/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bắp cải tím
29.900 đồng/kg
2
Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g
32.500 đồng/gói
3
Nấm Bunashimeji Biovegi hộp 100g
32.000 đồng/hộp
4
Lê nâu Singo nội địa Trung hộp 2 quả
29.000 đồng/hộp
5
Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25 túi 5kg
180.900 đồng/túi
6
Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g
42.200 đồng/gói
7
Cá trích xẻ Hải Nam tẩm nướng túi 90g
71.000 đồng/túi
8
Tảo biển Mini Type Godbawee gói 8 x 2g
40.900 đồng/gói
9
Thạch đen Cao Bằng Thạch An hộp 230g
19.900 đồng/hộp
10
Bịch 6 gói Karo Bánh trứng chà bông phô mai 26g
33.900 đồng/bịch
11
Nước chấm Nam Ngư nhãn vàng chai 650ml
46.900 đồng/chai
12
Nước xốt mè rang Kewpie chai 500ml
111.700 đồng/chai
13
Kem đánh răng P/S muối hồng và hoa cúc hộp 230g
50.000 đồng/hộp
14
Combo 3 chai nước rửa tay Botanika bảo vệ da sạch tay làm bếp 500g
105.000 đồng/combo
15
Nước súc miệng truyền thống Dr.Muối 1 lít
27.000 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026
Giá cả thị trường ngày 10/10/2026