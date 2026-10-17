Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 17/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bắp cải tím

29.900 đồng/kg

2

Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g

32.500 đồng/gói

3

Nấm Bunashimeji Biovegi hộp 100g

32.000 đồng/hộp

4

Lê nâu Singo nội địa Trung hộp 2 quả

29.000 đồng/hộp

5

Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25 túi 5kg

180.900 đồng/túi

6

Hạt nêm cao cấp vị nấm hương Maggi gói 450g

42.200 đồng/gói

7

Cá trích xẻ Hải Nam tẩm nướng túi 90g

71.000 đồng/túi

8

Tảo biển Mini Type Godbawee gói 8 x 2g

40.900 đồng/gói

9

Thạch đen Cao Bằng Thạch An hộp 230g

19.900 đồng/hộp

10

Bịch 6 gói Karo Bánh trứng chà bông phô mai 26g

33.900 đồng/bịch

11

Nước chấm Nam Ngư nhãn vàng chai 650ml

46.900 đồng/chai

12

Nước xốt mè rang Kewpie chai 500ml

111.700 đồng/chai

13

Kem đánh răng P/S muối hồng và hoa cúc hộp 230g

50.000 đồng/hộp

14

Combo 3 chai nước rửa tay Botanika bảo vệ da sạch tay làm bếp 500g

105.000 đồng/combo

15

Nước súc miệng truyền thống Dr.Muối 1 lít

27.000 đồng/chai

Giá cả thị trường ngày 17/10/2026Kết Đoàn



 Từ khóa: giá cả thị trường Bảo vệ da Hàng hóa Bắp cải Biển Vàng Mini đánh răng muối cá trích
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