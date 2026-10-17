Giá cả thị trường ngày 17/10/2026

Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.