Giá cả thị trường ngày 18/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải chíp túi 300g
15.900 đồng/túi
2
Combo Nấm thủy tiên Biovegi khay 200g
54.900 đồng/khay
3
Măng sợi khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g
56.500 đồng/túi
4
MEATDELI [PRE] Bắp giò cuộn (S) khay 440g
79.156 đồng/khay
5
Gạo dẻo thơm Bách hoá XANH túi 5kg
99.000 đồng/túi
6
Phở thịt gà Hoàng Gia Vifon thùng 18 gói x 120g
470.000 đồng/thùng
7
Tương ớt Cholimex chai 270g
13.700 đồng/chai
8
Lốc 4 lon Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml
39.900 đồng/lốc
9
Trà sữa trân châu Hoàng Gia Hillway hộp 260g
41.400 đồng/hộp
10
Sữa tắm Lifebuoy Naturals sạch bã nhờn bảo vệ da khỏi vi khuẩn than hoạt tính và cám gạo 784ml
208.000 đồng/chai
11
Túi 10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp
99.000 đồng/túi
12
Khăn ướt Puri không mùi gói 100 miếng
40.000 đồng/gói
13
Tăm bông Niva que nhựa bz3 túi zipper 100 cây
10.500 đồng/túi
14
Sáp vuốt tóc Romano Clay Wax giữ nếp lâu
83.000 đồng/hộp
15
Lăn khử mùi Rexona Shower Clean + Brightening giảm tiết mồ hôi, làm sáng da hương thanh mát chai 45ml
51.000 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 17/10/2026
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026