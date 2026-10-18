Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 18/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải chíp túi 300g

15.900 đồng/túi

2

Combo Nấm thủy tiên Biovegi khay 200g

54.900 đồng/khay

3

Măng sợi khô nấu ngay Kim Bôi gói 500g

56.500 đồng/túi

4

MEATDELI [PRE] Bắp giò cuộn (S) khay 440g

79.156 đồng/khay

5

Gạo dẻo thơm Bách hoá XANH túi 5kg

99.000 đồng/túi

6

Phở thịt gà Hoàng Gia Vifon thùng 18 gói x 120g

470.000 đồng/thùng

7

Tương ớt Cholimex chai 270g

13.700 đồng/chai

8

Lốc 4 lon Nước giải khát hương cam Fanta lon 330ml

39.900 đồng/lốc

9

Trà sữa trân châu Hoàng Gia Hillway hộp 260g

41.400 đồng/hộp

10

Sữa tắm Lifebuoy Naturals sạch bã nhờn bảo vệ da khỏi vi khuẩn than hoạt tính và cám gạo 784ml

208.000 đồng/chai

11

Túi 10 cuộn giấy vệ sinh Bless You À La Vie 2 lớp

99.000 đồng/túi

12

Khăn ướt Puri không mùi gói 100 miếng

40.000 đồng/gói

13

Tăm bông Niva que nhựa bz3 túi zipper 100 cây

10.500 đồng/túi

14

Sáp vuốt tóc Romano Clay Wax giữ nếp lâu

83.000 đồng/hộp

15

Lăn khử mùi Rexona Shower Clean + Brightening giảm tiết mồ hôi, làm sáng da hương thanh mát chai 45ml

51.000 đồng/chai

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;18/10/2026

Kết Đoàn



 Từ khóa: giá cả thị trường Nước giải khát Bảo vệ da Thủy tiên Vi khuẩn Hàng hóa Lốc Thịt gà Trà sữa Phở
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