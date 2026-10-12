Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 12/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo ST25 chính hãng (Ông Cua) túi 5kg

235.000 đồng/túi

2

Rau dền, túi 400g

5.000 đồng/túi

3

Cà rốt

33.000 đồng/kg

4

Ức gà phi lê có da

90.500 đồng/kg

5

Ba chỉ bò Mỹ Hot pot An Gia Food gói 250g

125.000 đồng/gói

6

Chả lụa hảo hạng MEATDeli gói 300g

56.600 đồng/gói

7

Bánh bao nhân bí đỏ Mani gói 300g

25.000 đồng/gói

8

Bánh giò nhân thịt heo 1 trứng cút Hoa Doanh, gói 150g

16.000 đồng/gói

9

Nước chấm mè rang Kewpie chai 180ml

24.500 đồng/chai

10

Set 10 bịch sữa tươi tiệt trùng TH true MILK nguyên chất không đường 220ml

85.000 đồng/10 set

11

Cà phê muối Ông Bầu, hộp 220g

59.000 đồng/hộp

12

Trà sữa trân châu Hillway hộp 260g

59.000 đồng/hộp

13

Ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Xuân An túi 400g

77.000 đồng/túi

14

Nước xả vải Comfort dịu nhẹ thơm dịu êm, túi 3 lít

199.000 đồng/túi

15

Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà, chai 750ml

92.000 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 12/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Xuân An Hàng hóa Sữa tươi Trà sữa Cà rốt Cà phê Hoa trứng cút bánh bao
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