Giá cả thị trường ngày 12/10/2026

{title}
{publish}
{head}
STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo ST25 chính hãng (Ông Cua) túi 5kg
235.000 đồng/túi
2
Rau dền, túi 400g
5.000 đồng/túi
3
Cà rốt
33.000 đồng/kg
4
Ức gà phi lê có da
90.500 đồng/kg
5
Ba chỉ bò Mỹ Hot pot An Gia Food gói 250g
125.000 đồng/gói
6
Chả lụa hảo hạng MEATDeli gói 300g
56.600 đồng/gói
7
Bánh bao nhân bí đỏ Mani gói 300g
25.000 đồng/gói
8
Bánh giò nhân thịt heo 1 trứng cút Hoa Doanh, gói 150g
16.000 đồng/gói
9
Nước chấm mè rang Kewpie chai 180ml
24.500 đồng/chai
10
Set 10 bịch sữa tươi tiệt trùng TH true MILK nguyên chất không đường 220ml
85.000 đồng/10 set
11
Cà phê muối Ông Bầu, hộp 220g
59.000 đồng/hộp
12
Trà sữa trân châu Hillway hộp 260g
59.000 đồng/hộp
13
Ngũ cốc gạo lứt huyết rồng Xuân An túi 400g
77.000 đồng/túi
14
Nước xả vải Comfort dịu nhẹ thơm dịu êm, túi 3 lít
199.000 đồng/túi
15
Nước súc miệng Listerine Cool Mint hương bạc hà, chai 750ml
92.000 đồng/chai
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 10/10/2026
Giá cả thị trường ngày 08/10/2026
Giá cả thị trường ngày 7/10/2026
Giá cả thị trường ngày 6/10/2026
Giá cả thị trường ngày 5/10/2026
Giá cả thị trường ngày 02/10/2026
Giá cả thị trường ngày 1/10/2026