Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 15/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Set Canh chua cá basa 750g

49.000 đồng/set

2

Xương heo có thịt C.P khay 400g

35.600 đồng/khay

3

Giò sống khay 200g

36.900 đồng/khay

4

Bông điên điển khay 100g

18.000 đồng/khay

5

Xà lách thủy tinh thủy canh túi 200g

19.000 đồng/túi

6

Chuối già Nam Mỹ

19.000 đồng/kg

7

Hồng mật Vân Sơn nội địa Trung hộp 4 quả 650-750g

36.000 đồng/hộp

8

Bún tươi gói 500g

9.500 đồng/túi

9

Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi 5kg

139.000 đồng/túi

10

Cá thu sốt cà Vega hộp 155g

16.000 đồng/hộp

11

Sữa chua ăn Vinamilk lựu Đỏ Ít Đường 100g

9.300 đồng/hộp

12

Sữa tươi tiệt trùng Cô gái Hà Lan có đường túi 180ml

7.200 đồng/túi

13

Nước tương hảo hạng Maggi chai 200ml

25.100 đồng/chai

14

LIX Nước giặt hương nắng hạ 3,3kg/3,1kg

212.000 đồng/chai

15

Kem đánh răng Closeup Diamond Attraction trắng răng tuýp 100g

29.100 đồng/tuýp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 15/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Sữa chua Vinamilk Hàng hóa Sữa tươi Đặc sản Hà lan Nam mỹ đường đánh răng
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