Giá cả thị trường ngày 15/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Set Canh chua cá basa 750g
49.000 đồng/set
2
Xương heo có thịt C.P khay 400g
35.600 đồng/khay
3
Giò sống khay 200g
36.900 đồng/khay
4
Bông điên điển khay 100g
18.000 đồng/khay
5
Xà lách thủy tinh thủy canh túi 200g
19.000 đồng/túi
6
Chuối già Nam Mỹ
19.000 đồng/kg
7
Hồng mật Vân Sơn nội địa Trung hộp 4 quả 650-750g
36.000 đồng/hộp
8
Bún tươi gói 500g
9.500 đồng/túi
9
Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi 5kg
139.000 đồng/túi
10
Cá thu sốt cà Vega hộp 155g
16.000 đồng/hộp
11
Sữa chua ăn Vinamilk lựu Đỏ Ít Đường 100g
9.300 đồng/hộp
12
Sữa tươi tiệt trùng Cô gái Hà Lan có đường túi 180ml
7.200 đồng/túi
13
Nước tương hảo hạng Maggi chai 200ml
25.100 đồng/chai
14
LIX Nước giặt hương nắng hạ 3,3kg/3,1kg
212.000 đồng/chai
15
Kem đánh răng Closeup Diamond Attraction trắng răng tuýp 100g
29.100 đồng/tuýp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026
Giá cả thị trường ngày 10/10/2026
Giá cả thị trường ngày 08/10/2026
Giá cả thị trường ngày 7/10/2026
Giá cả thị trường ngày 6/10/2026