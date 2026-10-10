Giá cả thị trường ngày 10/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Thịt lợn xay C.P khay
22.478 đồng/200g
2
Bắp bò
49.800 đồng/200g
3
Cá chim trắng làm sạch
99.000 đồng/450g
4
Cua đồng xay
30.000 đồng/250g
5
Thịt ốc móng tay khay
41.000 đồng/250g
6
Quýt đường
23.200 đồng/500g
7
Xoài keo (quả từ 350g trở lên)
25.000 đồng/kg
8
Bí đỏ hồ lô (quả từ 750g - 1,4kg)
20.000 đồng/kg
9
Bắp cải tím (bắp từ 400g trở lên)
15.200 đồng/500g
10
Khổ qua rừng vỉ
25.000 đồng/500g
11
Lốc 6 chai sữa chua uống hương nho Fristi
25.000 đồng/6 chai 80ml
12
Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt
62.500 đồng/hộp 1 lít
13
Kem bánh cá matcha trân châu Hùng Linh Snow Baby S
22.000 đồng/cây 80ml
14
Lốc 4 hộp sữa chua ăn nha đam Lothamilk
32.500 đồng/4 hộp 100g
15
Chả giò da giòn nhân thịt Tân Việt Sin
80.000 đồng/gói 400g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 08/10/2026
Giá cả thị trường ngày 7/10/2026
Giá cả thị trường ngày 6/10/2026
Giá cả thị trường ngày 5/10/2026
Giá cả thị trường ngày 02/10/2026
Giá cả thị trường ngày 1/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/9/2026