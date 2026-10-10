Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 10/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Thịt lợn xay C.P khay

22.478 đồng/200g

2

Bắp bò

49.800 đồng/200g

3

Cá chim trắng làm sạch

99.000 đồng/450g

4

Cua đồng xay

30.000 đồng/250g

5

Thịt ốc móng tay khay

41.000 đồng/250g

6

Quýt đường

23.200 đồng/500g

7

Xoài keo (quả từ 350g trở lên)

25.000 đồng/kg

8

Bí đỏ hồ lô (quả từ 750g - 1,4kg)

20.000 đồng/kg

9

Bắp cải tím (bắp từ 400g trở lên)

15.200 đồng/500g

10

Khổ qua rừng vỉ

25.000 đồng/500g

11

Lốc 6 chai sữa chua uống hương nho Fristi

25.000 đồng/6 chai 80ml

12

Sữa hạt ít đường Vinamilk 9 loại hạt

62.500 đồng/hộp 1 lít

13

Kem bánh cá matcha trân châu Hùng Linh Snow Baby S

22.000 đồng/cây 80ml

14

Lốc 4 hộp sữa chua ăn nha đam Lothamilk

32.500 đồng/4 hộp 100g

15

Chả giò da giòn nhân thịt Tân Việt Sin

80.000 đồng/gói 400g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 10/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Sữa chua Vinamilk Thịt lợn Hàng hóa Bắp cải Lốc ốc móng tay đường cua đồng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long