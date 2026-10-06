Giá cả thị trường ngày 6/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Kiwi xanh Zespri nhập khẩu New Zealand hộp 2 trái
69.000 đồng/250g
2
Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu
49.500 đồng/500g
3
Mận đá đường túi (trái từ 70g trở lên)
39.400 đồng/1kg
4
Rau ngót
14.600 đồng/250g
5
Nấm mèo đen khô gói
14.600 đồng/gói 50g
6
Bí xanh
10.000 đồng/500g
7
Bánh canh Nhật Minh gói
30.000 đồng/gói 350g
8
Miến đậu xanh Phú Hương yến tiệc gói
41.000 đồng/gói 210g
9
Bánh trứng vị trà sữa kiểu Thái Kaman gói
6.000 đồng/gói 18g
10
Bánh quy vị cốm dừa Gouté hộp
15.000 đồng/hộp 37g
11
Ghẹ sữa rim Đầm Sen hũ
45.000 đồng/hũ 100g
12
Snack khoai tây tôm hùm nướng ngũ vị Lay’s Stax lon
19.000 đồng/lon 40g
13
Cà phê Trung Nguyên I khát vọng khởi nghiệp
103.000 đồng/gói 500g
14
Lốc 4 hộp váng sữa hương vani Hoff
65.000 đồng/4 hộp 55g
15
Nước xả mềm vải Comfort dịu nhẹ hương phấn túi
187.000 đồng/túi 3 lít
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 5/10/2026
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