Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 6/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Kiwi xanh Zespri nhập khẩu New Zealand hộp 2 trái

69.000 đồng/250g

2

Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu

49.500 đồng/500g

3

Mận đá đường túi (trái từ 70g trở lên)

39.400 đồng/1kg

4

Rau ngót

14.600 đồng/250g

5

Nấm mèo đen khô gói

14.600 đồng/gói 50g

6

Bí xanh

10.000 đồng/500g

7

Bánh canh Nhật Minh gói

30.000 đồng/gói 350g

8

Miến đậu xanh Phú Hương yến tiệc gói

41.000 đồng/gói 210g

9

Bánh trứng vị trà sữa kiểu Thái Kaman gói

6.000 đồng/gói 18g

10

Bánh quy vị cốm dừa Gouté hộp

15.000 đồng/hộp 37g

11

Ghẹ sữa rim Đầm Sen hũ

45.000 đồng/hũ 100g

12

Snack khoai tây tôm hùm nướng ngũ vị Lay’s Stax lon

19.000 đồng/lon 40g

13

Cà phê Trung Nguyên I khát vọng khởi nghiệp

103.000 đồng/gói 500g

14

Lốc 4 hộp váng sữa hương vani Hoff

65.000 đồng/4 hộp 55g

15

Nước xả mềm vải Comfort dịu nhẹ hương phấn túi

187.000 đồng/túi 3 lít

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 6/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Cà phê Trung Nguyên giá cả thị trường Nhập khẩu New zealand Khởi nghiệp Khoai tây Khát vọng Hàng hóa Đậu xanh Trà sữa
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