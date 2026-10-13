Giá cả thị trường ngày 13/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra, túi 5kg
119.000 đồng/túi
2
Dưa leo baby, khay 500g
19.000 đồng/khay
3
Khoai tây
31.500 đồng/kg
4
Táo Nam Phi
49.000 đồng/kg
5
Táo cherry nội địa Trung
78.000 đồng/kg
6
Cánh gà giữa, khay 500g
83.500 đồng/khay
7
Cá chim nước ngọt làm sạch
85.000 đồng/kg
8
Tôm thẻ CP
165.000 đồng/kg
9
Dồi sụn thượng hạng LC FOODS, gói 500g
69.500 đồng/gói
10
Chả giò gia đình tôm mực Cầu Tre, gói 440g
80.000 đồng/gói
11
Mì trộn Ohya gà xốt kem cà chua, gói 88g
9.700 đồng/gói
12
Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Set 2 600g
300.000 đồng/hộp
13
Bánh Custas Bakery Castella trứng Lava, gói 50g
15.000 đồng/gói
14
Cơm sấy chà bông Minh Châu, gói 120g
28.000 đồng/gói
15
Ngũ hạt thập cẩm Tài Tài, hộp 190g
57.000 đồng/hộp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026
Giá cả thị trường ngày 10/10/2026
Giá cả thị trường ngày 08/10/2026
Giá cả thị trường ngày 7/10/2026
Giá cả thị trường ngày 6/10/2026
Giá cả thị trường ngày 5/10/2026
Giá cả thị trường ngày 02/10/2026