Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 13/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo thơm Neptune ST25+ Extra, túi 5kg

119.000 đồng/túi

2

Dưa leo baby, khay 500g

19.000 đồng/khay

3

Khoai tây

31.500 đồng/kg

4

Táo Nam Phi

49.000 đồng/kg

5

Táo cherry nội địa Trung

78.000 đồng/kg

6

Cánh gà giữa, khay 500g

83.500 đồng/khay

7

Cá chim nước ngọt làm sạch

85.000 đồng/kg

8

Tôm thẻ CP

165.000 đồng/kg

9

Dồi sụn thượng hạng LC FOODS, gói 500g

69.500 đồng/gói

10

Chả giò gia đình tôm mực Cầu Tre, gói 440g

80.000 đồng/gói

11

Mì trộn Ohya gà xốt kem cà chua, gói 88g

9.700 đồng/gói

12

Hộp 4 bánh trung thu Kinh Đô Set 2 600g

300.000 đồng/hộp

13

Bánh Custas Bakery Castella trứng Lava, gói 50g

15.000 đồng/gói

14

Cơm sấy chà bông Minh Châu, gói 120g

28.000 đồng/gói

15

Ngũ hạt thập cẩm Tài Tài, hộp 190g

57.000 đồng/hộp

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 13/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Bánh trung thu Khoai tây Nước ngọt Gia đình Hàng hóa Nam phi Cà chua Tre Cầu
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