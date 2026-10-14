Khai mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khai mạc kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh khóa XX.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào thời điểm cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trọng tâm là quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đã đề ra.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 9 nghị quyết. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm nội dung cốt lõi: Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 5); thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2028.

Xem xét giao biên chế cán bộ, công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời xem xét một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Các nội dung trình kỳ họp lần này đều là những vấn đề quan trọng, có tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; góp phần nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực đầu tư; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XX.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, khách quan, đi sâu phân tích những nội dung còn có ý kiến khác nhau; đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, tính phù hợp với thực tiễn và tính khả thi của từng nội dung, nhằm thống nhất thông qua các nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng quy định và sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, chủ động tiếp thu và giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu quan tâm, làm cơ sở để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, bảo đảm các nghị quyết được ban hành có chất lượng, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ngay sau phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Chủ tọa, HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình các báo cáo, tờ trình; nghe các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp và thảo luận các nội dung liên quan.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về kỳ họp.

Đinh Vũ