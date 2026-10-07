Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 7/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Dưa lưới tròn ruột cam (khoảng 1.3kg/quả), bán theo kg

41.600 đồng/1.3kg

2

Ổi Đài Loan (quả từ 220g)

25.000 đồng/kg

3

Xoài Cát Chu, quả từ 320g trở lên

41.300 đồng/700g

4

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

5

Tía tô

4.700 đồng/100g

6

Bắp cải trái tim, bắp từ 300g trở lên

7.840 đồng/400g

7

Chả giò chay Tân Việt Sin gói

65.000 đồng/gói 400g

8

Sườn bò Mỹ có xương đông lạnh An Gia Food khay

199.000 đồng/khay 300g

9

Cá hồi phi lê SG Food khay

139.000 đồng/khay 200g

10

Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g

170.000 đồng/30 gói 29g

11

Trà sữa Wil vị matcha

59.000 đồng/260g

12

Kem sữa vị cà phê sốt đường nâu Joyday cây

22.000 đồng/cây 70ml

13

Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Nutimilk

27.500 đồng/4 hộp 100g

14

Lốc 4 hộp váng sữa vani Monte

71.500 đồng/4 hộp 55g

15

Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trước hương oải hương thư thái

115.000 đồng/túi 2,1kg

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 7/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: ổi Đài Loan giá cả thị trường Cà phê Sữa chua Trái tim Hàng hóa Dưa lưới Bắp cải Trà sữa Cam
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