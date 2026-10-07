Giá cả thị trường ngày 7/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Dưa lưới tròn ruột cam (khoảng 1.3kg/quả), bán theo kg
41.600 đồng/1.3kg
2
Ổi Đài Loan (quả từ 220g)
25.000 đồng/kg
3
Xoài Cát Chu, quả từ 320g trở lên
41.300 đồng/700g
4
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
5
Tía tô
4.700 đồng/100g
6
Bắp cải trái tim, bắp từ 300g trở lên
7.840 đồng/400g
7
Chả giò chay Tân Việt Sin gói
65.000 đồng/gói 400g
8
Sườn bò Mỹ có xương đông lạnh An Gia Food khay
199.000 đồng/khay 300g
9
Cá hồi phi lê SG Food khay
139.000 đồng/khay 200g
10
Cà phê sữa MacCoffee Café Phố Gold 3in1 870g
170.000 đồng/30 gói 29g
11
Trà sữa Wil vị matcha
59.000 đồng/260g
12
Kem sữa vị cà phê sốt đường nâu Joyday cây
22.000 đồng/cây 70ml
13
Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Nutimilk
27.500 đồng/4 hộp 100g
14
Lốc 4 hộp váng sữa vani Monte
71.500 đồng/4 hộp 55g
15
Nước giặt OMO Matic Comfort cửa trước hương oải hương thư thái
115.000 đồng/túi 2,1kg
Kết Đoàn
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