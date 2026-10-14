Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 14/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo IR504 nở xốp túi 5kg

87.500 đồng/túi

2

Cải bẹ dún túi 400g

5.000 đồng/túi

3

Cà chua chocolate hộp 300g

32.000 đồng/hộp

4

Thịt vịt làm sạch

99.000 đồng/kg

5

Thịt bò xào PTV khay 200g

72.900 đồng/khay

6

Cá hồi phi lê

499.000 đồng/kg

7

Bào ngư đông lạnh Tân Hải Hòa khay 300

135.000 đồng/gói

8

Xúc xích Đức La Cusina gói 500g

55.500 đồng/gói

9

Pizza phô mai xúc xích pepperoni Bon hộp 120g

38.000 đồng/hộp

10

Há cảo nhân tôm thịt Cầu Tre 2 gói 300g

89.000 đồng/gói

11

Tương đen phở Cholimex mặn ngọt chai 230g

11.000 đồng/chai

12

Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK Hilo 180ml

44.000 đồng/lốc

13

Cà phê sữa NesCafé Signature đậm vị, hộp 280g

75.000 đồng/hộp

14

Trà Moncha nụ hoa hồng hộp 75g

79.000 đồng/hộp

15

Ngũ cốc dinh dưỡng MacCereal túi 560g

59.000 đồng/túi

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 14/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Dinh dưỡng Chocolate Hoa hồng Hàng hóa Sữa tươi Lốc Thịt bò Cà chua Cà phê
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