Giá cả thị trường ngày 14/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo IR504 nở xốp túi 5kg
87.500 đồng/túi
2
Cải bẹ dún túi 400g
5.000 đồng/túi
3
Cà chua chocolate hộp 300g
32.000 đồng/hộp
4
Thịt vịt làm sạch
99.000 đồng/kg
5
Thịt bò xào PTV khay 200g
72.900 đồng/khay
6
Cá hồi phi lê
499.000 đồng/kg
7
Bào ngư đông lạnh Tân Hải Hòa khay 300
135.000 đồng/gói
8
Xúc xích Đức La Cusina gói 500g
55.500 đồng/gói
9
Pizza phô mai xúc xích pepperoni Bon hộp 120g
38.000 đồng/hộp
10
Há cảo nhân tôm thịt Cầu Tre 2 gói 300g
89.000 đồng/gói
11
Tương đen phở Cholimex mặn ngọt chai 230g
11.000 đồng/chai
12
Lốc 4 hộp sữa tươi tiệt trùng vị tự nhiên TH true MILK Hilo 180ml
44.000 đồng/lốc
13
Cà phê sữa NesCafé Signature đậm vị, hộp 280g
75.000 đồng/hộp
14
Trà Moncha nụ hoa hồng hộp 75g
79.000 đồng/hộp
15
Ngũ cốc dinh dưỡng MacCereal túi 560g
59.000 đồng/túi
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 13/10/2026
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026
Giá cả thị trường ngày 10/10/2026
Giá cả thị trường ngày 08/10/2026
Giá cả thị trường ngày 7/10/2026
Giá cả thị trường ngày 6/10/2026
Giá cả thị trường ngày 5/10/2026