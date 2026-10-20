Giá cả thị trường ngày 20/10/2026

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STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải xoăn (cải kale) túi 300g
27.900 đồng/túi
2
Bí xanh
27.000 đồng/kg
3
Măng tây xanh túi 200g
28.900 đồng/túi
4
Cam ruột vàng úc
79.900 đồng/kg
5
Gà vườn đất đỏ làm sạch khay 500g
47.000 đồng/khay
6
Trứng gà ta
50.000 đồng/10 quả
7
Tôm sú nõn tự nhiên HDC hộp 200g
141.900 đồng/hộp
8
Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 500g
103.300 đồng/gói
9
Măng muối ớt muối dổi Kim bôi lọ 750g
43.900 đồng/lọ
10
Dầu hào chay Maggi từ nấm hương chai 820g
63.400 đồng/chai
11
Đường phèn Biên Hòa gói 500g
39.200 đồng/gói
12
Dầu Hướng dương Simply chai 2 lít
146.500 đồng/chai
13
Lăn ngăn mùi Nivea Pearl & Beauty ngọc trai dưỡng da sáng mịn lọ 50ml
79.000 đồng/lọ
14
Giấy rút đa năng Lency cao cấp 4 lớp gói 1280 tờ
39.000 đồng/gói
15
Bàn chải đánh răng P/S Gum Expert kháng khuẩn dịu nướu lông siêu mềm
65.000 đồng/chiếc
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 19/10/2026
Giá cả thị trường ngày 18/10/2026
Giá cả thị trường ngày 17/10/2026
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026
Giá cả thị trường ngày 15/10/2026
Giá cả thị trường ngày 14/10/2026