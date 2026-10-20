Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 20/10/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải xoăn (cải kale) túi 300g

27.900 đồng/túi

2

Bí xanh

27.000 đồng/kg

3

Măng tây xanh túi 200g

28.900 đồng/túi

4

Cam ruột vàng úc

79.900 đồng/kg

5

Gà vườn đất đỏ làm sạch khay 500g

47.000 đồng/khay

6

Trứng gà ta

50.000 đồng/10 quả

7

Tôm sú nõn tự nhiên HDC hộp 200g

141.900 đồng/hộp

8

Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 500g

103.300 đồng/gói

9

Măng muối ớt muối dổi Kim bôi lọ 750g

43.900 đồng/lọ

10

Dầu hào chay Maggi từ nấm hương chai 820g

63.400 đồng/chai

11

Đường phèn Biên Hòa gói 500g

39.200 đồng/gói

12

Dầu Hướng dương Simply chai 2 lít

146.500 đồng/chai

13

Lăn ngăn mùi Nivea Pearl & Beauty ngọc trai dưỡng da sáng mịn lọ 50ml

79.000 đồng/lọ

14

Giấy rút đa năng Lency cao cấp 4 lớp gói 1280 tờ

39.000 đồng/gói

15

Bàn chải đánh răng P/S Gum Expert kháng khuẩn dịu nướu lông siêu mềm

65.000 đồng/chiếc

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 20/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Kháng khuẩn Ngọc trai Trứng gà Dưỡng da Hàng hóa Vàng Cam đánh răng muối
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long