Giá cả thị trường ngày 24/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Dầu hướng dương nguyên chất Meizan chai
73.000 đồng/chai 1 lít
2
Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc 35 độ đạm chai
86.000 đồng/chai 520ml
3
Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca sánh đậm chai
29.500 đồng/chai 500ml
4
Giấm tinh luyện A Tuấn Khang chai
17.200 đồng/chai 900ml
5
Lốc 5 gói phở bò Đệ Nhất
45.000 đồng/5 gói 75g
6
Lốc 4 hộp sữa yến mạch vị nguyên bản Celano
55.000 đồng/4 hộp 180ml
7
Sữa bắp Yessy chai
16.800 đồng/chai 330ml
8
Há cảo nhân tôm thịt Cầu Tre
93.500 đồng/2 gói 300g
9
Pizza phô mai xúc xích pepperoni Bon hộp
40.000 đồng/hộp 120g
10
Sữa đậu nành có đường Fami Canxi hộp
22.000 đồng/hộp 1 lít
11
Đậu hũ non Vị Nguyên hộp
13.000 đồng/hộp 280g
12
Trà lài túi lọc Phúc Long hộp 50g (25 gói x 2g)
40.000 đồng/25 gói 2g
13
Kem sữa vị cà phê sốt đường nâu Joyday cây
22.000 đồng/cây 70ml
14
Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn NutiFood Grow Plus+ hương vani hộp
63.500 đồng/4 hộp 180ml
15
Nước rửa chén Surf trà xanh và lá dứa túi
59.000 đồng/túi 3 lít
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 23 / 10/2026
Giá cả thị trường ngày 22/10/2026
Giá cả thị trường ngày 21/10/2026
Giá cả thị trường ngày 20/10/2026
Giá cả thị trường ngày 19/10/2026
Giá cả thị trường ngày 18/10/2026
Giá cả thị trường ngày 17/10/2026