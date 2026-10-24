Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 24/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Dầu hướng dương nguyên chất Meizan chai

73.000 đồng/chai 1 lít

2

Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc 35 độ đạm chai

86.000 đồng/chai 520ml

3

Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca sánh đậm chai

29.500 đồng/chai 500ml

4

Giấm tinh luyện A Tuấn Khang chai

17.200 đồng/chai 900ml

5

Lốc 5 gói phở bò Đệ Nhất

45.000 đồng/5 gói 75g

6

Lốc 4 hộp sữa yến mạch vị nguyên bản Celano

55.000 đồng/4 hộp 180ml

7

Sữa bắp Yessy chai

16.800 đồng/chai 330ml

8

Há cảo nhân tôm thịt Cầu Tre

93.500 đồng/2 gói 300g

9

Pizza phô mai xúc xích pepperoni Bon hộp

40.000 đồng/hộp 120g

10

Sữa đậu nành có đường Fami Canxi hộp

22.000 đồng/hộp 1 lít

11

Đậu hũ non Vị Nguyên hộp

13.000 đồng/hộp 280g

12

Trà lài túi lọc Phúc Long hộp 50g (25 gói x 2g)

40.000 đồng/25 gói 2g

13

Kem sữa vị cà phê sốt đường nâu Joyday cây

22.000 đồng/cây 70ml

14

Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn NutiFood Grow Plus+ hương vani hộp

63.500 đồng/4 hộp 180ml

15

Nước rửa chén Surf trà xanh và lá dứa túi

59.000 đồng/túi 3 lít

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 24/10/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Lốc Phú quốc Nước mắm Trà xanh Hàng hóa giá cả thị trường Cà phê Phở bò Tre Cầu
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