Giá cả thị trường ngày 22/10/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Sườn non lợn nhập khẩu Brazil
51.600 đồng/400g
2
Bắp bò
49.800 đồng/200g
3
Ức gà có xương
38.000 đồng/400g
4
Tim gà
32.500 đồng/250g
5
Cá nục làm sạch
48.400 đồng/550g
6
Thịt ếch làm sạch
44.700 đồng/300g
7
Lựu ngọt Tứ Xuyên
41.000 đồng/1kg
8
Dưa hấu đỏ
32.500 đồng/2,5kg
9
Cải bẹ xanh
5.000 đồng/400g
10
Rau cần tàu (cần ta)
5.400 đồng/100g
11
Bắp cải trắng bắp từ 700g trở lên
12.500 đồng/500g
12
Tỏi cô đơn
18.900 đồng/200g
13
Cá nục xốt cà Thai Ship hộp
15.000 đồng/hộp 155g
14
Mì Lẩu Thái tôm gói
8.500 đồng/gói 81g
15
Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Lothamilk
27.500 đồng/4 hộp 95g
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 21/10/2026
Giá cả thị trường ngày 20/10/2026
Giá cả thị trường ngày 19/10/2026
Giá cả thị trường ngày 18/10/2026
Giá cả thị trường ngày 17/10/2026
Giá vàng thế giới sáng 16-10 tăng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lên 4.163 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng.
Giá cả thị trường ngày 16/10/2026