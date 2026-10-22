Giá cả - Thị trường
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Giá cả thị trường ngày 22/10/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Sườn non lợn nhập khẩu Brazil

51.600 đồng/400g

2

Bắp bò

49.800 đồng/200g

3

Ức gà có xương

38.000 đồng/400g

4

Tim gà

32.500 đồng/250g

5

Cá nục làm sạch

48.400 đồng/550g

6

Thịt ếch làm sạch

44.700 đồng/300g

7

Lựu ngọt Tứ Xuyên

41.000 đồng/1kg

8

Dưa hấu đỏ

32.500 đồng/2,5kg

9

Cải bẹ xanh

5.000 đồng/400g

10

Rau cần tàu (cần ta)

5.400 đồng/100g

11

Bắp cải trắng bắp từ 700g trở lên

12.500 đồng/500g

12

Tỏi cô đơn

18.900 đồng/200g

13

Cá nục xốt cà Thai Ship hộp

15.000 đồng/hộp 155g

14

Mì Lẩu Thái tôm gói

8.500 đồng/gói 81g

15

Lốc 4 hộp sữa chua ăn ít đường Lothamilk

27.500 đồng/4 hộp 95g

Giá cả thị trường ngày 22/10/2026 Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu Sữa chua Tứ xuyên Hàng hóa Dưa hấu Bắp cải Brazil Cô đơn Tim
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