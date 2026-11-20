Mở không gian phát triển xanh, hiện đại

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt triển khai chủ trương di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực trung tâm.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có quy mô lớn, khó khăn trong việc di dời. Công ty cũng đang đề xuất hướng xử lý, thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh.

Từ chủ trương nhất quán đến lộ trình sát thực tiễn

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, không gian đô thị ngày càng mở rộng khiến nhiều nhà máy, xí nghiệp vốn trước đây nằm ở khu vực ngoại vi nay lại nằm trong khu vực trung tâm của tỉnh và đông khu dân cư. Thực tế này tạo áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến trúc, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và bộc lộ nhiều bất cập trong quy hoạch đô thị.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 53, thống nhất chủ trương di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước sáp nhập). Chủ trương này thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài về môi trường, hướng tới xây dựng đô thị đồng bộ, bền vững và xứng tầm trong giai đoạn phát triển mới.

Dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh đã xác định rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện với tinh thần thận trọng, khoa học. Diện rà soát tập trung tại các phường Thanh Miếu, Nông Trang và Việt Trì - đây là những khu vực lõi đô thị tập trung đông dân cư. Đối tượng xem xét di dời là các nhà máy thuộc ngành công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư. Các cơ sở này sẽ được bố trí chuyển đến các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) có hạ tầng đồng bộ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Việc phân kỳ lộ trình chia thành 3 giai đoạn cụ thể, tránh gây xáo trộn đột ngột đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tập trung di dời Nhà máy Hóa chất Việt Trì thuộc Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; giai đoạn 2026 - 2029 tiến hành di dời 3 cơ sở: Nhà máy Giấy Việt Trì (Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì), Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh Viglacera (Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera) và Nhà máy sản xuất xi măng (Công ty TNHH Xi măng Hùng Vương); giai đoạn 2026 - 2030 hoàn tất di dời 6 nhà máy, cụm nhà máy còn lại. Việc thiết kế lộ trình theo từng nhóm đối tượng giúp các doanh nghiệp có đủ thời gian chuẩn bị nguồn lực tài chính, lựa chọn công nghệ mới và ổn định tâm lý cho người lao động.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Trước chủ trương của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận cao và coi đây là cơ hội tái đầu tư, đổi mới dây chuyền công nghệ theo hướng xanh, sạch hơn.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện chủ trương di dời. Đại diện lãnh đạo công ty cho biết, thực hiện nghiêm túc chủ trương của tỉnh, công ty báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới. Tuy nhiên, với đặc thù là doanh nghiệp quy mô lớn, tổng nguồn vốn đầu tư hạ tầng và di dời ước tính lên tới gần 4.300 tỷ đồng là áp lực rất lớn. Mặt khác, KCN Trung Hà II hiện chưa khởi công, trong khi thời gian xây dựng nhà máy mới cần khoảng 48 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất. Nếu tiến độ bàn giao mặt bằng bị chậm sẽ tác động dây chuyền đến toàn bộ kế hoạch của doanh nghiệp.

Đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác di dời, UBND tỉnh đã hành động quyết liệt bằng việc thành lập Tổ công tác liên ngành do đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành chủ chốt để trực tiếp chỉ đạo, điều phối và tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể. Giải pháp trọng tâm là rà soát, phân loại kỹ lưỡng từng nhà máy trên cơ sở pháp lý minh bạch. Tỉnh phân định rõ nhóm buộc phải di dời vì môi trường, nhóm không còn phù hợp quy hoạch đô thị và nhóm hoạt động kém hiệu quả cần chấm dứt. Từng doanh nghiệp được đánh giá toàn diện về thời hạn sử dụng đất, tài sản, nghĩa vụ tài chính đến năng lực và phương án lao động. Qua đó, tỉnh nghiên cứu cơ chế hỗ trợ sát sườn, đúng quy định và cân đối nguồn lực ngân sách hợp lý để tiếp sức cho doanh nghiệp, thu hẹp “độ vênh” giữa kế hoạch chung và thực tế triển khai.

Sở Tài chính được giao nhiệm vụ hoàn thiện khung mẫu biểu phương án di dời để hướng dẫn thống nhất. Ban Quản lý các KCN tỉnh và Sở Công Thương tích cực rà soát quỹ đất công nghiệp. Các KCN trọng điểm Trung Hà II, Sông Lô II và Phú Ninh được ưu tiên bố trí mặt bằng tiếp nhận các nhà máy, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ, môi trường và tương thích ngành nghề. Các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường tại địa điểm mới sẽ được áp dụng cơ chế hỗ trợ tối đa, giúp doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng và giữ chân người lao động thông qua các chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi vùng lõi đô thị Việt Trì là nhiệm vụ đan xen nhiều yếu tố về quy hoạch, kinh tế và an sinh xã hội. Song, với sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, cách làm bài bản, công khai, minh bạch, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa việc xây dựng một không gian đô thị trung tâm xanh, hiện đại, tạo bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bứt phá của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Lệ Oanh