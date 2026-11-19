Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

Phát triển sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm công nghiệp chế biến gắn với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ đang là một trong những hướng đi được tỉnh Phú Thọ chú trọng. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh còn tập trung xây dựng thương hiệu, phát triển vùng nguyên liệu, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Liên Hoa Chi, xã Phùng Nguyên được chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 600 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, tạo nên hệ thống sản phẩm đặc trưng ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại, ngành hàng. Từ nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống đến các sản phẩm thủ công truyền thống, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn riêng của vùng đất, nguyên liệu và bàn tay lao động của người dân.

Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là câu chuyện về đặc sản địa phương mà còn là quá trình thay đổi tư duy sản xuất, từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất hàng hóa có tiêu chuẩn, chú trọng chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của nguồn cung, việc phát triển sản phẩm OCOP không thể chỉ tập trung vào số lượng hay hoàn thiện hồ sơ công nhận.

Các chủ thể cần quan tâm nhiều hơn đến năng lực sản xuất, khả năng duy trì chất lượng đồng đều, đổi mới công nghệ chế biến, xây dựng chiến lược tiêu thụ lâu dài. Xúc tiến thương mại vì thế trở thành khâu quan trọng, giúp kết nối sản xuất với nhu cầu thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Xác định rõ yêu cầu đó, tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và sản phẩm công nghiệp chế biến theo hướng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, tăng tỷ lệ chế biến sâu. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, bảo đảm nguồn cung ổn định, đáp ứng những tiêu chuẩn cần thiết của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Việc xây dựng vùng nguyên liệu gắn với mã số vùng trồng, quy trình sản xuất an toàn, VietGAP, các tiêu chuẩn phù hợp là cơ sở để nâng cao giá trị nông sản. Thông qua liên kết, doanh nghiệp và hợp tác xã có điều kiện kiểm soát tốt hơn chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình sơ chế, chế biến, bảo quản.

Người sản xuất cũng từng bước thay đổi phương thức canh tác, chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, giảm chi phí trung gian, hạn chế tình trạng sản xuất theo phong trào, thiếu gắn kết với nhu cầu tiêu thụ.

Sản phẩm nước uống tinh khiết lòng chảo, xã Minh Hòa ngày càng đa dạng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Một trong những nhiệm vụ được tỉnh chú trọng là đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, kết hợp linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các hoạt động hội chợ, triển lãm, tuần lễ giới thiệu sản phẩm, chương trình kết nối cung cầu tiếp tục được quan tâm tổ chức, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, tiếp cận hệ thống phân phối.

Đây cũng là dịp để các chủ thể nắm bắt xu hướng tiêu dùng, tìm hiểu yêu cầu của từng phân khúc thị trường, từ đó điều chỉnh phương thức sản xuất, kinh doanh phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại đang mở ra thêm nhiều cơ hội cho sản phẩm OCOP.

Thông qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, website và các kênh bán hàng trực tuyến, sản phẩm địa phương có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều vùng miền mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Việc số hóa thông tin sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, chứng nhận chất lượng giúp tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho khách hàng.

Đối với các chủ thể OCOP, thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng bổ sung mà còn là phương thức quảng bá thương hiệu với chi phí phù hợp. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần chú trọng nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, đầu tư hình ảnh, nội dung giới thiệu sản phẩm, bảo đảm quy cách đóng gói, vận chuyển, chăm sóc khách hàng. Việc kết hợp giữa quảng bá trực tuyến với trải nghiệm sản phẩm trực tiếp góp phần mở rộng tệp khách hàng, tăng khả năng tiêu thụ, duy trì sức cạnh tranh.

Bên cạnh khai thác thị trường trong nước, tỉnh cũng định hướng mở rộng hợp tác với nước ngoài, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cập nhật thông tin thị trường, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Đây là hướng đi cần thiết trong bối cảnh nhu cầu đối với nông sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng ngày càng đa dạng.

Để sản phẩm OCOP có thể vươn xa, bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, vai trò chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất có ý nghĩa quyết định. Mỗi chủ thể cần xác định rõ sản phẩm chủ lực, thị trường mục tiêu, không ngừng cải tiến chất lượng, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị.

Đặc biệt, cần chú trọng bảo vệ thương hiệu, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, duy trì chất lượng ổn định. Đây là những yếu tố quan trọng để tạo dựng uy tín, giữ chân khách hàng, phát triển thị trường bền vững.

Hoàng Hương