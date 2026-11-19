Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Sáng 19-11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Ảnh minh họa

Sáng 19-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và 500.000 đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên trước. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 132,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long được niêm yết ở mức 132,2-136,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.783 USD/ounce, giảm khoảng 27,5 USD/ounce so với phiên trước. Có thời điểm, giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, chịu sức ép từ diễn biến tăng giá của đồng USD và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 116,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-trong-nuoc-tiep-tuc-giam-1766648.html

Theo hanoimoi.vn