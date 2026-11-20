Giá vàng thế giới giảm gần 100 USD/ounce

Sáng 20-11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước, trong khi giá vàng thế giới giảm gần 100 USD/ounce.

Sáng 20-11, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên giao dịch trước. Ảnh minh họa

Sáng 20-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 129,2 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 131,2-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 128 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. DOJI giao dịch nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 129,8-133,8 triệu đồng/lượng, giảm 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn 9999 được niêm yết ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 3.626 USD/ounce, giảm hơn 99 USD/ounce so với sáng hôm trước. Kim loại quý tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD tăng giá và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,5 triệu đồng/lượng.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-the-gioi-giam-gan-100-usd-ounce-1766834.html

Theo hanoimoi.vn