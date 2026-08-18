Rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục, thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội và phát triển đô thị

Chiều 18/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung về dự án nhà ở xã hội và dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng báo cáo các nội dung liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất và bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái hồ Lập Đinh tại phường Xuân Hòa.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 525,84 ha, định hướng xây dựng khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hình thành không gian đô thị mới kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái và các tiện ích công cộng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung dự án.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ quy hoạch, cơ cấu và diện tích các khu chức năng trong dự án; đặc biệt lưu ý bảo đảm hành lang, vành đai bảo vệ hồ, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ và các yếu tố cảnh quan, môi trường tự nhiên. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh thông tin dự án bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với các quy hoạch và quy định của pháp luật, làm cơ sở triển khai các bước lựa chọn, thu hút nhà đầu tư có năng lực để khai thác hiệu quả tiềm năng của khu vực.

Hội nghị cũng nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương tại khu 5, phường Vân Phú.

Dự án có diện tích khoảng 1,905 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 570 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nhà ở xã hội diện tích khoảng 10.663 m2, đầu tư xây dựng 2 công trình chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, với khoảng 420 căn nhà ở xã hội. Dự án còn đầu tư 26 công trình nhà ở thương mại liền kề 5 tầng trên diện tích khoảng 2.666 m2 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự kiến dự án thực hiện từ quý IV/2026 đến hết quý IV/2029.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà ở xã hội Đông Á Việt Trì tại phường Vân Phú. Dự án có diện tích 3,04 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 807 tỷ đồng. Theo phương án đề xuất, dự án đầu tư xây dựng 2 công trình nhà ở xã hội cao 9 tầng và 1 tum mái, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 56.893 m2, cung cấp khoảng 644 căn hộ. Đồng thời, dự án đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng 1 tầng, trường mầm non 3 tầng, công trình dịch vụ thương mại 4 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô dân số khoảng 2.254 người. Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2026 đến hết quý IV/2028.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với quy mô, phương án đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch; các nội dung liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tiến độ thực hiện và các điều kiện để triển khai các dự án theo quy định.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Sở Xây dựng và các nhà đầu tư trong quá trình phối hợp hoàn thiện hồ sơ dự án. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát kỹ hồ sơ, bảo đảm đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục theo quy định; sớm hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện triển khai các dự án, góp phần bổ sung nguồn cung và thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.

Lê Hoàng