Tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng: Thực hiện kỹ lưỡng, thận trọng trên tinh thần đồng hành

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại buổi làm việc chiều 18/8 với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan về tiến độ rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ngành liên quan và các thành viên Tổ công tác giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài (Tổ công tác 751).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 151 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Với tinh thần chủ động và quyết liệt, tỉnh đã xử lý dứt điểm 50 dự án. Trong đó, 30 dự án đã thực hiện chấm dứt hoạt động, hiện được giao cho các sở, ngành chuyên môn làm thủ tục quyết toán, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để đưa vào danh mục thu hút, kêu gọi nhà đầu tư mới có đủ năng lực; 20 dự án đã tháo gỡ xong vướng mắc, đang được các sở, ngành hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đất đai, đôn đốc sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại hội nghị.

Đối với nhóm 39 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù (26 dự án đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương ủng hộ triển khai; 13 dự án có tình huống pháp lý tương tự như các cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và xử lý vi phạm đất đai), các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định tháo gỡ khó khăn, cho phép tiếp tục triển khai 1 dự án; xây dựng dự thảo phương án xử lý, khắc phục cho 35 dự án để xin ý kiến nhà đầu tư và các ngành liên quan, phấn đấu hoàn thành toàn bộ báo cáo trước ngày 31/8.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo tại hội nghị.

Đối với 62 dự án còn lại, tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại để xử lý theo từng nhóm vướng mắc; trong đó có một dự án đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận điều chỉnh.

Qua rà soát thực tế cho thấy có 6 dự án có pháp lý tương tự Nghị quyết 29/2026/QH16 nhưng chưa nằm trong kết luận thanh tra, hiện Thanh tra tỉnh và các sở, ngành liên quan đang phối hợp họp bàn phương án xử lý. Một số dự án dù được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thuận phương án tháo gỡ nhưng lại không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 29/2026/QH16, Sở Tài chính đang tổ chức họp liên ngành để thống nhất giải pháp.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư còn chậm trễ, chưa cung cấp đủ tài liệu chứng minh năng lực tài chính (báo cáo kiểm toán) hoặc chưa đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm 39 dự án áp dụng cơ chế đặc thù; đồng thời làm rõ những nút thắt cụ thể và đề xuất phương án tháo gỡ 62 dự án còn lại.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc rà soát, đánh giá các dự án vướng mắc phải được thực hiện kỹ lưỡng, thận trọng với tinh thần đồng hành tháo gỡ cùng doanh nghiệp, nhưng tuyệt đối không nóng vội, sơ sài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải phân loại rõ từng dự án để có giải pháp xử lý phù hợp; ưu tiên “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”; áp dụng linh hoạt thẩm quyền của tỉnh đối với những nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ khung dự thảo phương án xử lý đã được Sở Tài chính tổng hợp, các sở, ngành chức năng khẩn trương phối hợp rà soát, đóng góp ý kiến bằng văn bản để Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 25/8, đồng thời hoàn thiện các thủ tục gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ngày 15/9.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với nhóm dự án đặc thù vượt thẩm quyền của địa phương, tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo cấp trên để kiến nghị Bộ Chính trị, Chính phủ xem xét đưa vào nghị quyết đặc thù hoặc ban hành cơ chế mới nhằm giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng một số nhà đầu tư thiếu hợp tác trong quá trình rà soát. Đồng thời, yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động nghe báo cáo, tăng cường kiểm tra thực tế các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ tại cơ sở.

Đinh Vũ