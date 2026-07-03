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Gấp rút hoàn thiện các điều kiện cho lễ khởi công đồng loạt chương trình sửa chữa, xây mới nhà ở dự kiến diễn ra ngày 10/7

Sáng 3/7, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai văn bản chỉ đạo của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, rà soát công tác chuẩn bị để khởi công đồng loạt vào ngày 10/7/2026.

Gấp rút hoàn thiện các điều kiện cho lễ khởi công đồng loạt chương trình sửa chữa, xây mới nhà ở dự kiến diễn ra ngày 10/7Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 164 con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 80 trường hợp có nhu cầu xây mới nhà ở, 84 trường hợp cần sửa chữa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến để tập trung rà soát đối tượng thụ hưởng, thống nhất phương án chuẩn bị để khởi công đồng loạt chương trình sửa chữa, xây mới nhà ở dự kiến vào ngày 10/7/2026.

Gấp rút hoàn thiện các điều kiện cho lễ khởi công đồng loạt chương trình sửa chữa, xây mới nhà ở dự kiến diễn ra ngày 10/7Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Để bảo đảm khởi công đồng loạt vào ngày 10/7/2026, đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với UBND các xã, phường rà soát kỹ các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, hoàn thiện hồ sơ, nhất là các điều kiện về đất đai, quyền sử dụng đất. Đối với những trường hợp chưa có mặt bằng xây dựng, chính quyền địa phương chủ động đề xuất phương án tháo gỡ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Bộ CHQS tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ xây dựng, tư vấn quy mô nhà ở phù hợp; Ủy ban MTTQ tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương để sớm tham mưu phân bổ kinh phí; Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh nghiên cứu cân đối ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm triển khai chương trình kịp thời, hiệu quả.

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nhà ở Chương trình khởi công Kiện Ngày thương binh liệt sĩ Hỗ trợ Chất độc Thống Nhất Chỉ đạo
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