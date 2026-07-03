Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Ngày 3/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; các chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ công đoàn trong tỉnh nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đề ra trong các văn kiện.

Từ đó, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lê Hoàng