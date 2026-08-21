Cao Phong xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, Đảng bộ xã Cao Phong hiện có 46 tổ chức Đảng trực thuộc, gồm 26 tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 20 chi bộ thôn, với tổng số 1.870 đảng viên. Đảng bộ xã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ xã Cao Phong xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng. Đảng bộ xã đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã tổ chức 4 buổi thông tin thời sự. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo; tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng viên thôn 4 nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin, báo chí chính thống.

Nhằm đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, xã duy trì hiệu quả hoạt động của Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên Ban Công tác 35. “Trang thông tin điện tử xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ” trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đăng tải 802 bài viết, thu hút 3.120 lượt thích và 1.255 lượt chia sẻ, góp phần cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long- Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Cao Phong, cho biết: Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Xã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc diện cấp ủy quản lý quý I và quý II/2026; đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, triển khai đúng kế hoạch việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu Đảng ủy cử 33 cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, cơ yếu, ngạch chuyên viên chính, cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, trung cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn xã có 87 quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; kết nạp 43 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 32 đảng viên, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cao Phong cập nhật, số hóa hồ sơ.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng được triển khai mạnh mẽ. Xã đã chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên trên phần mềm 4.0 đối với 100% đảng viên; đồng thời thu thập, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ và các quy trình nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hiện Ban Xây dựng Đảng phối hợp với Văn phòng Đảng ủy rà soát, cập nhật, chỉnh lý thông tin, dữ liệu đảng viên, hướng tới thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cao Phong chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đảng ủy kịp thời cụ thể hóa các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã kiểm tra 6 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 4 tổ chức đảng, 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng tại 3 tổ chức đảng; xem xét thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm.

Cùng với đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tập trung vào thực hiện nghiêm Quy chế, Nội quy tiếp công dân; tổ chức đối thoại trực tiếp và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã trực, tiếp công dân 12 ngày; tiếp nhận 2 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. Đảng ủy xã nhận 1 đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển và đã chỉ đạo xử lý theo quy định.

Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Dương Liễu