Không thể nhân danh nhân quyền để đánh tráo bản chất, bao che khủng bố

Ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại Khoản 2, Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội của các đối tượng, hội nhóm chống phá ở hải ngoại liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc, cho rằng những đối tượng trên chỉ là “nhà hoạt động nhân quyền”, vu cáo chính quyền Việt Nam thực hiện hành vi “đàn áp xuyên quốc gia”.

Lại đánh tráo, rêu rao “đàn áp xuyên quốc gia”

Dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền, các đối tượng cố tình khoác chiếc áo “nạn nhân” lên số đối tượng vừa bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ, khởi tố. Bên cạnh đó, số đối tượng và các tổ chức trên còn tiến hành các hoạt động vận động hành lang tại nước ngoài như “Vận động các nước phương Tây áp dụng chế tài đối với tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”, “Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động đàn áp xuyên quốc gia của Nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội châu Âu”, “Các tổ chức nhân quyền quốc tế cần quan tâm hơn đến vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia của Nhà nước Việt Nam”...

Các đối tượng phát tán thông tin sai lệch trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và hạ thấp uy tín của Việt Nam đối với quốc tế.

Cần lưu ý rằng, việc một số cá nhân, tổ chức chống đối cực đoan ở nước ngoài lợi dụng một số đối tượng bị bắt, xử lý về tội “khủng bố” cũng như các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia khác để vu cáo thành vấn đề vi phạm dân chủ, nhân quyền là chiêu bài kiểu đường mòn lối cũ. Thông qua những luận điệu bịa đặt trên nhằm tạo dựng căn cứ để những tổ chức quốc tế gắn mác nhân quyền đưa ra các báo cáo chỉ trích, rồi đề nghị chính phủ các nước phương Tây can thiệp, gây sức ép đòi trả tự do cho các đối tượng.

Tuy nhiên, những chiêu bài đã trở nên cũ rích, không còn gây sự chú ý như trước và nhiều lần sự giả dối đó đã bị chính người dân bóc mẽ, lột trần sự thật trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, để tạo dựng tiếng vang và thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia” đã được các cá nhân, tổ chức khủng bố, phản động lưu vong sử dụng và trở thành cao trào trên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Khi 3 đối tượng trên bị cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ, một số cá nhân, tổ chức chống đối cực đoan ở nước ngoài đã đăng hàng loạt bài trên các trang web, mạng xã hội hải ngoại, cùng một luận điệu “lên án Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia”!

Trái với lời lẽ vu cáo, họ không có bất cứ bằng chứng, căn cứ pháp lý nào chứng minh về hoạt động của cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” hoặc chứng minh những đối tượng bị bắt trên “vô tội” là những nhà “hoạt động nhân quyền”... Mục đích của việc lặp, đi lặp lại một nội dung, một vấn đề nhằm tạo những màn sương che mờ sự thật, làm cho thật giả lẫn lộn, đánh tráo hành vi, âm mưu khủng bố thành hoạt động vì dân chủ, nhân quyền.

Từ đó mang đến những góc nhìn sai lệch, từng bước biến một luận điệu xuyên tạc, giả dối thành “sự thật” trước cộng đồng quốc tế. Có thể nói, đây là hành động trơ tráo nhằm bôi nhọ hình ảnh đất nước, gây sức ép chính trị từ bên ngoài và can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam luôn tuân thủ và tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế về phòng, chống khủng bố. Việt Nam tích cực hợp tác với các quốc gia khác trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống lại các tổ chức tội phạm khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, cáo buộc chính phủ “đàn áp xuyên quốc gia”, bắt giữ người “bất đồng chính kiến”...

Cần khẳng định rõ “đàn áp xuyên quốc gia” không phải là thuật ngữ pháp lý được thừa nhận trong luật pháp quốc tế. Việc một số tổ chức tự ý gán ghép, suy diễn khái niệm này cho Việt Nam thực chất là thủ đoạn đánh tráo khái niệm, cố tình biến các âm mưu khủng bố, hành vi xâm phạm an ninh quốc gia thành các hoạt động “đàn áp”, “vi phạm nhân quyền”. Từ đó, biến những đối tượng “khủng bố” thành “nạn nhân”, khoác cho kẻ phạm tội chiếc áo “nhà hoạt động dân chủ”, “tù nhân lương tâm” rồi sử dụng các diễn đàn quốc tế để gây sức ép chính trị đối với Việt Nam.

Điều đáng nói là những người được các tổ chức chống đối lựa chọn làm “nhân chứng sống” cho cái gọi là “đàn áp xuyên quốc gia” đều là những cá nhân có quá trình tham gia tổ chức khủng bố, có lịch sử và bề dày hoạt động chống phá Việt Nam.

Luận điệu rêu rao “đàn áp xuyên quốc gia”, đánh tráo bản chất của Việt Tân.

Điều tra, làm rõ hoạt động khủng bố

Ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam khẳng định, theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đủ cơ sở khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Do đó, bất kỳ người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức, hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân... là đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngày 28/9/2026, Bộ Công an cho biết, vào hồi 21h50' ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975, tại TP Hồ Chí Minh), Thái Công Trường Sơn (SN 1980, tại tỉnh Đồng Tháp).

Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên căn cước giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên “Nguyen Duc Thuan”; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Australia mang tên “Tran Hiep”.

Ngày 19/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2, Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Không chỉ thông báo từ cơ quan chức năng của Việt Nam mà ngay chính trên không gian mạng, các cá nhân, tổ chức chống đối cực đoan cũng đều thừa nhận những đối tượng bị bắt nói trên là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân. Những đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố, bị bắt khi đang tìm cách xâm nhập để thực hiện hoạt động khủng bố, vậy mà các lại biến tấu, rêu rao thành “hoạt động nhân quyền”, “dân chủ”!? Qua đó cho thấy, các đối tượng đều được tổ chức khủng bố Việt Tân tuyển mộ, tuyên truyền các tư tưởng, luận điệu xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như được hướng dẫn cách thức xâm nhập về Việt Nam để thực hiện các hoạt động trong nội địa theo sự chỉ đạo của tổ chức này và cách thức đối phó khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Một trong những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức khủng bố Việt Tân và các tổ chức phản động lưu vong khác là đưa người xâm nhập vào trong nước tạo dựng ngọn cờ, xây dựng lực lượng tiến hành các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh, tập dượt cho “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam. Các đối tượng triệt để lợi dụng tâm lý bức xúc của một bộ phận người dân về những vụ việc tiêu cực trong nước, các sự kiện nóng về khiếu kiện, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, các sự cố gây ô nhiễm môi trường để kích động chống đối, tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình. Âm mưu là biến những vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai thành các cuộc biểu tình quy mô lớn hướng đến kịch bản “bất tuân dân sự”, “bạo loạn lật đổ”, “cách mạng Gen Z”... tại Việt Nam.

Khủng bố là trọng tội. Các nước luôn nhất quán lên án mạnh mẽ các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức, coi đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, an ninh và sự ổn định của các quốc gia. Như vậy, việc cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại Khoản 2, Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự là theo đúng quy định pháp luật.

Những đối tượng này được tổ chức khủng bố Việt Tân dùng làm “chân rết” để xâm nhập vào Việt Nam tham gia các hoạt động chống phá, tuỳ vào vai trò, tính chất, mức độ tham gia mà được tổ chức phản động, khủng bố chi các mức tiền, lợi ích vật chất khác nhau. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do nào tham gia tổ chức khủng bố, chống phá đất nước và nhân dân. Với những tổ chức tự cho mình cái mác vì nhân quyền, dân chủ thì lẽ ra chính họ cần phải lên án, đấu tranh chống mọi hoạt động khủng bố, phá hoại chứ không phải làm trò biến tấu ngược lại.

https://cand.vn/khong-the-nhan-danh-nhan-quyen-de-danh-trao-ban-chat-bao-che-khung-bo-post823977.html

Theo cand.vn