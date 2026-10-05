Quyết Thắng chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Xác định công tác phát triển đảng viên (PTĐV) là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy xã Quyết Thắng đã quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy xã tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Từ chỗ chưa kết nạp được đảng viên trong 3 tháng đầu năm, thì đến hết tháng 9, Đảng bộ xã đã kết nạp 36 đảng viên mới, hoàn thành kế hoạch được giao.

Cô giáo Lê Ánh Như Ngọc, đảng viên trẻ chi bộ điểm trường Phúc Tuy, Trường Tiểu học Quyết Thắng trong một tiết giảng dạy trên lớp.

Đảng bộ xã Quyết Thắng hiện có 1.221 đảng viên, sinh hoạt tại 43 tổ chức đảng. Các chi bộ luôn chú trọng phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú, có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công tác và các phong trào ở địa phương để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Thực tế 3 tháng đầu năm nay, Đảng bộ xã chưa kết nạp được đảng viên. Để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch được giao, Đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, hoàn thiện các điều kiện, thủ tục theo quy định. Nhờ những giải pháp đồng bộ, từ tháng 4 đến tháng 9, Đảng bộ đã kết nạp được 36 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm. Cùng với đó, 57 quần chúng ưu tú được cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn cho công tác PTĐV trong thời gian tới.

Chi bộ Chiềng Trẳm được thành lập sau khi sáp nhập Chi bộ xóm Trẳm và xóm Yến Báy, công tác PTĐV được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chi bộ có 36 đảng viên, lãnh đạo địa bàn với 214 hộ, 1.012 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 99%. Tính đến hết tháng 9, chi bộ kết nạp được 3 đảng viên, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng tại khu dân cư.

Không chỉ ở khu dân cư, công tác PTĐV trong đội ngũ giáo viên cũng được quan tâm. Chi bộ Trường Tiểu học Quyết Thắng có 40 đảng viên, trong đó chi bộ điểm trường Phúc Tuy có 12 đảng viên. Điểm trường Phúc Tuy hiện có 18 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 10 lớp với 250 học sinh. Năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một trong những đảng viên mới được kết nạp là cô giáo Lê Ánh Như Ngọc, sinh năm 2002, giáo viên tiếng Anh. Sau 2 năm công tác tại trường, với quá trình phấn đấu, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm trong công việc, cô giáo Ngọc đã được chi bộ quan tâm bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng. Chia sẻ niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cô giáo Lê Ánh Như Ngọc cho biết: Được kết nạp vào Đảng là vinh dự và trách nhiệm để tôi tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo động lực giúp tôi không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, đóng góp tích cực hơn cho nhà trường.

Cán bộ Ban xây dựng Đảng xã Quyết Thắng trao đổi về công tác phát triển đảng viên

Cùng với PTĐV, Đảng bộ xã Quyết Thắng tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Việc phát triển Đảng được gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo sau khi được kết nạp, mỗi đảng viên sẽ phát huy tốt vai trò nêu gương của mình. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng quy định, giúp các tổ chức đảng nắm tình hình, duy trì mối liên hệ với đảng viên và nâng cao trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức. Qua đó góp phần hạn chế tình trạng buông lỏng quản lý, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên dù ở địa bàn nào vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy xã Quyết Thắng Nguyễn Đăng Khoa cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là lực lượng trẻ, đoàn viên, giáo viên và những nhân tố tích cực tại khu dân cư để xem xét kết nạp vào Đảng. Cùng với đó, cấp ủy sẽ tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên; thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đảng viên. PTĐV phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Cùng với tạo nguồn, kết nạp mới, các tổ chức đảng phải thường xuyên quản lý, giáo dục, rèn luyện để mỗi đảng viên thực sự phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đinh Thắng