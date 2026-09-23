Từ dữ liệu phân tán đến nền tảng dùng chung

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh, Phú Thọ tập trung rà soát, chuẩn hóa và kết nối các nguồn dữ liệu thuộc nhiều ngành, lĩnh vực. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Phòng Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) tổng hợp hiện trạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh.

Lập “bản đồ” dữ liệu toàn tỉnh

Với Sở Nông nghiệp và Môi trường, phạm vi dữ liệu cần rà soát trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên nước, đất đai, môi trường, phát triển nông thôn... Khối lượng lớn tại nhiều phòng, chi cục và đơn vị trực thuộc, mỗi nguồn lại có cách quản lý và thời điểm cập nhật khác nhau. Để tập trung đầu mối thực hiện, ngày 28/8/2026, sở thành lập Tổ giúp việc xây dựng dữ liệu với đội ngũ thành viên đến từ các đơn vị chuyên môn; mỗi thành viên phụ trách rà soát, cập nhật dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua rà soát, đơn vị đã xác định 33 cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, khai thác, bao quát các lĩnh vực trọng yếu của ngành. Việc xác định rõ nội dung, tần suất cập nhật và khả năng chia sẻ của từng cơ sở dữ liệu là bước chuẩn bị cần thiết để chuẩn hóa thông tin, nâng cao trách nhiệm của đơn vị quản lý và từng bước kết nối với Kho dữ liệu tỉnh. Mục tiêu là hình thành nguồn dữ liệu chính xác, được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dự báo và hoạch định chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường.

Trên quy mô toàn tỉnh, việc rà soát được triển khai từ đầu tháng 8/2026. Sở Khoa học và Công nghệ đã cử cán bộ đến 26 cơ quan, đơn vị để khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Phạm vi khảo sát gồm các cơ quan khối tỉnh, 17 sở, ban, ngành và 6 xã, phường. Ngày 27/8, Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị xây dựng danh mục dữ liệu theo từng ngành, lĩnh vực, đồng thời giải đáp những vướng mắc phát sinh. Kết quả rà soát từ các cơ quan được tổng hợp thành danh mục chung. Đến ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3116, xác định 198 cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài chính, xây dựng, công thương, nông nghiệp, môi trường, khoa học và công nghệ, dân tộc, tôn giáo... Từ danh mục chung có thể biết tỉnh có những dữ liệu gì, cơ quan nào quản lý, nội dung được cập nhật theo chu kỳ nào và có thể chia sẻ bằng hình thức nào. Đây là kết quả quan trọng của giai đoạn đầu chiến dịch. Thay vì các nguồn dữ liệu rời rạc, tỉnh đã bước đầu xây dựng được “bản đồ" dữ liệu tổng thể từ các nguồn thông tin của từng cơ quan, đơn vị.

Biến dữ liệu thành nguồn lực quản trị

Ban hành danh mục là bước xác định những dữ liệu cần xây dựng và quản lý. Để đưa các nguồn thông tin vào Kho dữ liệu tỉnh, các cơ quan còn phải thu thập, làm sạch, chuẩn hóa, kết nối và thiết lập cơ chế cập nhật lâu dài.

Theo Quyết định số 3116, Công an tỉnh chủ trì hướng dẫn các cơ quan rà soát, chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; kiểm tra việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm xây dựng Kho dữ liệu tỉnh, kết nối, tích hợp, đồng bộ và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật. Mỗi cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý. Đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Để Kho dữ liệu tỉnh vận hành hiệu quả, từng cơ quan xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Dữ liệu giữa các ngành cần thống nhất về tên gọi, cấu trúc, định dạng, đơn vị tính và thời điểm cập nhật để có thể kết nối, chia sẻ, sử dụng chung. Việc khai thác cũng cần được phân quyền chặt chẽ, quy định rõ đối tượng được tiếp cận, phạm vi và mục đích sử dụng, nhất là đối với dữ liệu cá nhân, dữ liệu nhạy cảm và thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Theo nhiệm vụ đặt ra trong Chiến dịch 90 ngày, dữ liệu sau khi được chuẩn hóa, kết nối với Kho dữ liệu tỉnh sẽ phục vụ các kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu và nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp. Kho dữ liệu cũng cung cấp nguồn thông tin cho Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tổng hợp, phân tích, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh theo dõi tình hình và chỉ đạo xử lý công việc. Kết quả của chiến dịch sẽ được thể hiện qua số cơ sở dữ liệu đã kết nối, mức độ cập nhật, khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Chiến dịch 90 ngày tạo mốc tiến độ để các cơ quan rà soát lại toàn bộ nguồn dữ liệu đang quản lý, thống nhất trách nhiệm, cách thức phối hợp. Sau chiến dịch, việc cập nhật, kiểm tra, làm giàu dữ liệu vẫn là công việc thường xuyên của bộ máy. Việc đưa dữ liệu vào phân tích, dự báo và ra quyết định sẽ giúp Kho dữ liệu tỉnh trở thành hạ tầng thiết yếu phục vụ hoạt động của chính quyền số. Đây là tiền đề để Phú Thọ từng bước chuyển từ quản lý dựa trên thông tin phân tán sang quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hương Giang