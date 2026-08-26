Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Chiều 26/8, tại khu vực Vĩnh Phúc, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở năm 2026.

Hiện nay, tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có 461 công đoàn cơ sở, với gần 198 nghìn đoàn viên. Riêng khu vực Vĩnh Phúc có 316 công đoàn cơ sở, gần 119 nghìn đoàn viên. Trong 8 tháng năm 2026 đã thành lập mới 41 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 8.000 đoàn viên.

Công đoàn Các KCN tỉnh trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho các đơn vị.

Tại hội nghị, Công đoàn Các KCN tỉnh công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở tại 38 doanh nghiệp trong các KCN tại khu vực Vĩnh Phúc. Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Partron Vina; tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên với các doanh nghiệp; trao quà hỗ trợ cho 52 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các KCN.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Partron Vina.

Ký kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với các doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, các doanh nghiệp đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh tại các doanh nghiệp.

Hà Giang - Nguyễn Toàn