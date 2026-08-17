Phú Thọ tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai

Để đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng - đủ - sạch - sống”, Phú Thọ đang tăng tốc triển khai đợt cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính; kê khai, đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phường Xuân Hòa có 69.878 thửa đất cần thu thập hồ sơ, đối soát dữ liệu dân cư và đưa lên hệ thống thông tin. Đến cuối tháng 6/2026, toàn phường mới chỉ cập nhật 9.286 thửa vào Cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh (6.937 thửa đạt chuẩn, 2.349 thửa cần tiếp tục làm sạch). Trong đợt cao điểm, phường Xuân Hòa phải tập trung xử lý và xây dựng mới cơ sở dữ liệu cho 60.592 thửa đất, hoàn thành đồng bộ dữ liệu trước ngày 15/12/2026. Để hoàn thành khối lượng công việc này, phường huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Cán bộ rà soát hồ sơ dữ liệu đất đai tại tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa.

Đồng chí Trần Xuân Thi - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Xuân Hòa cho biết: Việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai gặp nhiều khó khăn do hệ thống hồ sơ địa chính qua các thời kỳ đã bị hư hỏng, thất lạc nhiều. Người dân khi cung cấp giấy tờ đa phần chỉ có bản sao, bản chụp chất lượng kém, mờ nhòe thông tin quan trọng. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn mỏng, vừa phải thực hiện các thủ tục hành chính thường nhật, vừa làm quen với các phần mềm quản lý mới. Song với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, phường quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Thực hiện cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai, xã Bình Xuyên tập trung rà soát, đối soát dữ liệu bản đồ địa chính với hồ sơ quản lý thực tế, cập nhật biến động, chỉnh lý thông tin chủ sử dụng đất, loại đất, diện tích, ranh giới, tọa độ thửa đất. Đến nay, xã đã làm sạch dữ liệu đất đai trên 7.700 thửa đất trong hơn 9.000 thửa cần được bổ sung, cập nhật thông tin. Đối với những thửa đất chưa đầy đủ thông tin, phòng Nông nghiệp và Môi trường tích cực rà soát, lập danh sách, phân loại theo từng nhóm dữ liệu để đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin lên hệ thống.

Cán bộ Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Bình Xuyên, các bộ phận chuyên môn, khu dân cư đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và kê khai thông tin chính xác theo hướng dẫn để phục vụ công tác rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai.

Tại xã Lâm Thao, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch 180 ngày đêm và 19 tổ hỗ trợ cộng đồng tại các khu dân cư. Toàn xã có trên 36.800 thửa đất cần bổ sung, làm sạch dữ liệu. Sau hơn 40 ngày triển khai, xã đã làm sạch trên 50% số thửa.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Lâm Thao cho biết: Phòng tích cực phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Lâm Thao và các đơn vị liên quan để khai thác hồ sơ, dữ liệu hiện có; kế thừa kết quả đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu của các giai đoạn trước; thường xuyên rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, quy định.

Phú Thọ đã đồng bộ trên 1,3 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia; hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ ba khối thông tin (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét) đối với 1.059.795/1.331.634 thửa đất, đạt 79,58% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa và cập nhật đối với nhóm thửa đất đã đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” với 988.717/1.331.634 thửa đất, đạt 74,24% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan thường trực Tổ công tác của tỉnh, tính đến ngày 10/8, có 74/148 xã, phường đã thực hiện nhập liệu, còn 74 địa phương chưa thực hiện. Chất lượng nhập liệu không đồng đều: 15 xã, phường nhập đủ 4 nhóm thông tin (bản đồ, sổ sách, hồ sơ, dữ liệu số); phần lớn các địa phương khác mới nhập nhóm bản đồ, sổ sách, còn thiếu nhóm hồ sơ và nhóm dữ liệu số; một số đơn vị chưa điền số lượng tài liệu theo yêu cầu. Đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực, có 13/32 chi nhánh đã thực hiện nhập liệu, còn 19/32 chi nhánh chưa nhập liệu; trong đó, nhiều chi nhánh đã có xã, phường thuộc địa bàn nhập liệu nhưng chi nhánh chưa kê khai, đối chiếu.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Lâm Thao tích cực phối hợp với các xã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai.

Toàn tỉnh hiện vẫn còn trên 5 triệu thửa đất chưa đầy đủ cơ sở dữ liệu cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện, trong đó nhiều thửa đất thuộc nhóm dự án đang thực hiện và dự án mới mở. Để thực hiện hiệu quả cao điểm 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, đồng chí Hoàng Xuân Hoàn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tỉnh tập trung hoàn thành rà soát, đánh giá, thống nhất một bộ tài liệu, dữ liệu dùng chung. Trong tháng 8/2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành xử lý dữ liệu nhóm 2; tăng tốc đối khớp, xác thực VNeID với sự tham gia của công an xã; đồng bộ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, xử lý dứt điểm chênh lệch số liệu.

Việc làm sạch dữ liệu đất đai có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Dù khối lượng công việc còn nhiều, song với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt, Phú Thọ quyết tâm đến hết tháng 12/2026 sẽ hoàn thành cập nhật dữ liệu đất đai lên hệ thống dùng chung theo chỉ đạo của Chính phủ. Qua đó, góp phần từng bước tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, hướng tới nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân.

Lưu Trường