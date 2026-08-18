Chuyển biến trong quản trị, điều hành và phục vụ

Triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Phong Châu xác định phải đổi mới hoạt động của bộ máy, đồng thời đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Với cách làm đồng bộ đã tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân trên địa bàn.

Cán bộ phường Phong Châu rà soát hồ sơ đảng viên, đảm bảo dữ liệu được cập nhật thống nhất trên môi trường số.

Từ cải cách thủ tục hành chính...

Thực hiện Nghị quyết số 57, Phong Châu tập trung đưa chuyển đổi số vào hoạt động hằng ngày của chính quyền. Trên hệ thống điều hành tác nghiệp, văn bản được chuyển đến đúng bộ phận, ký số và cập nhật trạng thái xử lý. Tiến độ giải quyết hồ sơ hành chính được theo dõi trực tiếp, giúp cán bộ và lãnh đạo phường sớm nhận ra khâu chậm, vướng mắc để xử lý. Thời gian luân chuyển giấy tờ nhờ đó được rút ngắn, trách nhiệm của từng bộ phận được xác định rõ hơn.

Sự thay đổi thể hiện rõ qua trải nghiệm của người dân khi làm thủ tục hành chính. Bà Hoàng Thị Bình, cư dân phường Phong Châu, từng phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Ở lần làm thủ tục gần đây, bà nộp hồ sơ trực tuyến, được cán bộ hướng dẫn nhưng thao tác còn lúng túng. “Lần này chỉ cần làm online. Cán bộ hướng dẫn tận tình, có việc 1 - 2 ngày đã nhận được kết quả” - bà Bình chia sẻ.

6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Châu tiếp nhận 4.962 hồ sơ; 4.850 hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, đạt 99,44%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%. Kết quả này rất đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc tăng sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính, một số phần mềm và dữ liệu chuyển tiếp chưa đồng bộ. Cùng với rà soát, bổ sung dữ liệu, cán bộ phường trực tiếp hỗ trợ những người chưa quen sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến, giúp quá trình giải quyết thủ tục không bị gián đoạn.

Ngoài giải quyết thủ tục hành chính, các tiện ích số đã được sử dụng trong y tế, giáo dục và kinh doanh. Người dân được hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; các trường triển khai học bạ điện tử, tuyển sinh trực tuyến và thanh toán học phí không dùng tiền mặt. Nhiều hộ kinh doanh sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, đồng thời nhận thanh toán qua chuyển khoản hoặc mã QR.

Để người dân có thể sử dụng các tiện ích số, Phong Châu duy trì Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, tập trung hướng dẫn VNeID, thanh toán điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến. Mỗi nhiệm vụ của phường đều xác định rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và kết quả phải đạt.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đức Lương, Phong Châu xác định mục tiêu lớn nhất của chuyển đổi số là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hình thành nền quản trị dựa trên dữ liệu và tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương. Kết quả phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ người dân và môi trường hoạt động thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

...Đến số hóa công tác xây dựng Đảng

Đưa Nghị quyết số 57 vào công tác xây dựng Đảng, Phong Châu tập trung chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên, số hóa hồ sơ và đổi mới cách theo dõi, điều hành công việc trên các nền tảng dùng chung. Tháng 7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường triển khai “Chiến dịch 100 ngày” để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ này, qua đó chuẩn bị nền tảng cho quản trị số trong các cơ quan Đảng.

Chiến dịch tập trung chuẩn hóa dữ liệu được hình thành qua nhiều giai đoạn, khắc phục tình trạng thiếu thông tin hoặc chênh lệch giữa hồ sơ giấy và hệ thống điện tử. Phong Châu đặt mục tiêu làm sạch, đối soát ít nhất 98% dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên; số hóa 90% hồ sơ trong chiến dịch và hoàn thành 100% vào cuối năm 2026. Các chi bộ thuộc diện triển khai sẽ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt. Khi dữ liệu được cập nhật thống nhất, việc tra cứu, tổng hợp và quản lý đảng viên sẽ nhanh, chính xác hơn.

Tiến độ chiến dịch được theo dõi trên bảng điều hành điện tử; từng nhiệm vụ đều có người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và tài liệu xác nhận kết quả. Phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” giúp lãnh đạo phường kiểm tra công việc từ khi giao nhiệm vụ đến lúc nghiệm thu, kịp thời xử lý những phần việc chậm hoặc chưa đạt yêu cầu.

Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, Phong Châu chuẩn bị triển khai Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, Sổ tay đảng viên điện tử và thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số. Trí tuệ nhân tạo cũng được nghiên cứu để hỗ trợ tổng hợp, soạn thảo văn bản và phân tích dữ liệu. Việc ứng dụng các công cụ mới đảm bảo tuân thủ yêu cầu về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ trong quá trình sử dụng.

Từ giải quyết thủ tục hành chính đến số hóa công tác xây dựng Đảng, Phong Châu đang cụ thể hóa Nghị quyết số 57 bằng những thay đổi trong cách làm và chất lượng phục vụ. Hiệu quả của quá trình được kiểm chứng bằng thời gian xử lý công việc ngắn hơn, quyết định điều hành chính xác hơn và thủ tục thuận tiện hơn cho người dân là những kết quả rõ nhất của hướng đi này.

Hương Giang