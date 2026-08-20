Họp Ban Chỉ đạo 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số ngành Tổ chức Đảng

Chiều 20/8, Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số của ngành Tổ chức Đảng tổ chức hội nghị nhằm xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, với yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, tạo nền tảng cho chuyển đổi số đi vào thực chất.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, tính đến ngày 14/8, 100% các tổ chức cơ sở đã thành lập tổ rà soát, chỉnh lý hồ sơ đảng viên; đã hoàn thành việc bổ sung, chỉnh lý 30% hồ sơ; đã chỉnh lý được khoảng 45% tổng số hồ sơ của toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng chuyển đổi số, làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ, kết nối, chia sẻ thông tin và năng lực khai thác các nền tảng số. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo thống nhất triển khai kế hoạch hành động trong 100 ngày, tập trung vào những nhiệm vụ cấp thiết, có khả năng tạo chuyển biến ngay trong thực tiễn. Tinh thần chung theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”, từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ, hiện đại, an toàn; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thông suốt, dùng chung.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị, trong chiến dịch 100 ngày, các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc cần xác định phải tập trung cao nhất vào việc xử lý những điểm nghẽn cụ thể, những vấn đề còn tồn tại, từ đó tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số. Mỗi nhiệm vụ phải có đầu mối chịu trách nhiệm, có thời hạn hoàn thành và có sản phẩm cụ thể, bảo đảm chiến dịch được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí nhấn mạnh các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Cùng với đầu tư hạ tầng và công nghệ, yếu tố con người, kỹ năng số và kỷ luật trong thực hiện quy trình số cần phải được xác định là những điều kiện quan trọng để chuyển đổi số thành công. Mục tiêu hướng tới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nền hành chính, quản trị trong hệ thống chính trị ngày càng hiện đại, khoa học, minh bạch và hiệu quả.

Mạnh Quân