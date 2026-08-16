Đẩy mạnh cải cách hành chính trong xây dựng chính quyền số

Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến các dự án trọng điểm tại cơ sở đến đẩy mạnh số hóa hồ sơ, vận hành dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), Phú Thọ đang từng bước đưa cải cách hành chính (CCHC) đi vào chiều sâu, lấy dữ liệu số và công nghệ số làm nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Rút ngắn thủ tục hành chính

Sau khi tỉnh triển khai cơ chế “Luồng xanh” đối với việc giải quyết TTHC liên quan đến các dự án của Sun Group trên địa bàn, UBND xã Kim Bôi đã chủ động rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền, xác định những khâu có thể rút ngắn, đơn giản hóa nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Một trong những kết quả rõ nét là thời gian niêm yết danh sách, thông tin kết quả kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) được rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

Việc giảm một nửa thời gian ở một khâu trong quy trình đã góp phần đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB cho người dân. Câu chuyện tại Kim Bôi cho thấy, CCHC không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử, mà là rà soát từng quy trình, từng khâu xử lý, loại bỏ những bước trung gian không cần thiết, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi.

Ở cấp tỉnh, tư duy này đang được cụ thể hóa bằng cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm. Từ ngày 1/4/2026, tỉnh thí điểm “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%”. Tính đến tháng 7/2026, cơ chế này đã tiếp nhận 272 hồ sơ TTHC đối với các dự án trọng điểm; riêng “Luồng xanh 24 giờ” có tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,23%, còn “Luồng xanh 50%” đạt 100%. Những kết quả bước đầu cho thấy việc tổ chức lại quy trình, cắt giảm khâu trung gian đang tạo chuyển biến rõ trong giải quyết TTHC, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

Đây không đơn thuần là giải pháp rút ngắn về thời gian. Đằng sau mỗi thủ tục được cắt giảm là sự thay đổi phương thức quản lý, chuyển từ tư duy “quản lý hồ sơ” sang “giải quyết công việc”, từ nền hành chính nặng về quy trình sang nền hành chính hướng tới kết quả và phục vụ.

Thực hiện mô hình "Thứ 7 cùng dân", cán bộ công chức xã Mai Châu đổi mới cách tiếp cận, lắng nghe, kịp thời nắm bắt tình hình tại địa bàn cơ sở.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tập trung cải cách TTHC, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ, nhất là những lĩnh vực có tỷ lệ chậm, muộn cao; tăng cường phân cấp, phân quyền và duy trì hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Chiến dịch cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm hạn, quá hạn cũng được triển khai nhằm giải quyết dứt điểm khoảng 99,4% hồ sơ quá hạn, tồn đọng trước đó tại các sở, ngành, nhất là trong lĩnh vực đất đai và nông nghiệp. Những kết quả này cho thấy, CCHC đang được thực hiện theo hướng lấy tiến độ và hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo.

Số hóa để nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với cải cách quy trình, xây dựng chính quyền số đang trở thành động lực quan trọng nâng cao hiệu quả CCHC. Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC của tỉnh được triển khai gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh cung cấp 1.821 TTHC, trong đó có 1.518 DVCTT toàn trình, đạt 83,36% và 753 DVCTT một phần.

Từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, có 572.368 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên tổng số 597.330 hồ sơ thuộc các DVCTT, đạt 95,82%. Đáng chú ý, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,21%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 99,45%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 94,89%.

Những con số này cho thấy, quá trình số hóa đang từng bước hình thành nguồn dữ liệu có khả năng khai thác, chia sẻ và sử dụng lại. Khi dữ liệu được số hóa và kết nối, người dân, doanh nghiệp giảm thời gian cung cấp lại thông tin; cơ quan nhà nước có thêm công cụ để xử lý hồ sơ nhanh hơn, theo dõi tiến độ rõ hơn và nâng cao tính minh bạch.

Từ ngày 1/1/2026, tỉnh triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung do các bộ, ngành quản lý, vận hành; đồng thời, duy trì Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đối với các thủ tục đặc thù, chưa được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình xử lý, triển khai đồng bộ tại cả 2 cấp chính quyền.

Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện các nền tảng phục vụ quản lý, điều hành.

Quá trình xây dựng chính quyền số cũng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tỉnh tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo hướng giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan.

Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện đồng bộ nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cấp cơ sở. Khi thẩm quyền được phân định rõ, quy trình được điện tử hóa và dữ liệu được kết nối, cán bộ ở cơ sở có thêm điều kiện giải quyết công việc ngay tại địa bàn, hạn chế tình trạng hồ sơ phải qua nhiều tầng nấc trung gian.

Cán bộ công chức xã Mường Động hỗ trợ người dân truy cập ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Để CCHC đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới tỉnh cần tiếp tục tái cấu trúc, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh DVCTT, hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu và từng bước ứng dụng AI trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nền hành chính nhanh, minh bạch, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Mạnh Hùng