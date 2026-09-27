Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ thiên tai ở Mường Vang

Địa hình đồi núi, nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở và diễn biến thời tiết ngày càng bất thường khiến xã Mường Vang đứng trước nguy cơ thiên tai cao. Toàn xã có 14 khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, với 123 hộ, trên 500 nhân khẩu tại các thôn Khụ, Thêu, Dọi, Đồng, Đào... Trong đó, thôn Khụ có 52 hộ, 208 nhân khẩu chưa di chuyển đến khu tái định cư, vẫn sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Trước thực tế đó, địa phương đang chủ động rà soát, cảnh báo, xây dựng phương án ứng phó và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Mưa lớn trung tuần tháng 9 làm mực nước tại các ngầm, tràn dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Đối mặt nguy cơ sạt lở sau mưa lớn

Tại thôn Đào, mưa lớn gây sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng đến 3 hộ gia đình, với 14 nhân khẩu. Gia đình ông Bùi Văn Trừm bị đất, đá sạt xuống làm sập một góc nhà sàn bằng gỗ; ngôi nhà bị xê dịch khoảng 1m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mất an toàn. Một số hộ xung quanh cũng xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt tường nhà, nền đất có dấu hiệu tiếp tục sạt trượt.

Ông Trừm cho biết, đất đá phía sau nhà tiếp tục có dấu hiệu sạt xuống khiến gia đình lo lắng, nhất là khi thời tiết còn diễn biến phức tạp. Gia đình mong muốn chính quyền sớm có phương án hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Từ ngày 13 đến 18/9, trên địa bàn xã Mường Vang xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, đá, sụt lún tại một số thôn và tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Toàn xã không ghi nhận thiệt hại về người, song có 16 hộ dân bị ảnh hưởng hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở, sụt lún; một số nhà ở, bếp và công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Đáng chú ý, tại thôn Chiềng Vang, khối lượng đất có nguy cơ tiếp tục sạt trượt ước khoảng 10.900m3, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và tài sản của người dân. Nhiều khu vực xuất hiện vết nứt đất, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn tiếp diễn. Mưa lớn cũng làm ngập khoảng 1,7ha lúa và hoa màu.

Lực lượng chức năng rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trên địa bàn.

Mưa lớn còn gây sạt lở, sụt trượt, nứt và hư hỏng tại nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn. Một số vị trí bị ảnh hưởng nghiêm trọng như tuyến đường từ Mường Vang đi Miền Đồi, xã Thượng Cốc, với chiều dài sạt lở khoảng 120m; tuyến đường nội thôn xóm Rậm xuất hiện 2 điểm sụt trượt dài 25m và 50m. Tại thôn Thêu, nhiều vị trí đường bê tông bị nứt, gãy, sụt lún, xói lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND xã Mường Vang đã huy động lực lượng kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, cảnh báo người dân và hỗ trợ di dời các hộ nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục trước mắt, hạn chế thiệt hại.

Chủ động từ sớm, từ xa

Những năm gần đây, xã Mường Vang thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, lũ suối, sạt lở đất, đá lăn, sạt lở taluy, dông lốc, mưa đá và sét. Thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất, giao thông và đời sống người dân; nhiều vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Qua rà soát, xã xác định các nhóm khu vực trọng điểm có nguy cơ cao, gồm sạt lở đất, đá lăn; ngập lụt, lũ quét; ảnh hưởng đến giao thông và khu dân cư. Các xóm Rài, Ngọc, Thêu, Đồi Đong, Rậm, Lâu Kỵ, Đào có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Đáng chú ý, tại khu vực Đá Khanh, xóm Đào có khối đá lớn nằm trên sườn dốc, phía trên tuyến đường và thôn dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, xã Mường Vang xác định phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật các điểm nguy cơ; kiểm tra đường giao thông, cầu, cống, ngầm tràn và các công trình xung yếu; tăng cường cảnh báo, cắm biển, rào chắn và bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm.

Khi có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu, xã chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Nước lũ từ thượng nguồn tràn về gây ngập úng cục bộ.

Sau thiên tai, địa phương tập trung khắc phục giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình thiết yếu; hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, từng bước nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ tịch UBND xã Mường Vang Quách Tuấn Phong cho biết: Mưa lớn thời gian qua gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn, song địa phương đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại. Xác định phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, xã tiếp tục rà soát, cập nhật các khu vực có nguy cơ cao, nhất là các thôn ở ven suối, khu vực chân taluy và các vị trí cầu, cống, ngầm tràn xung yếu.

Địa phương xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng khu vực, từng cấp độ rủi ro; tăng cường dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm. Đồng thời, tập trung kiểm tra, gia cố hạ tầng thiết yếu, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn; củng cố lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và nâng cao trách nhiệm của các thôn, xóm. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh.

Đức Anh