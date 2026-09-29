Thúc đẩy hợp tác giữa đơn vị, doanh nghiệp hai tỉnh Phú Thọ - Sakhalin (Nga)

Sáng 29/9, tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Tổ chức xã hội toàn Nga OPORA ROSSII, chi nhánh tỉnh Sakhalin do ông Dyakov Yuri Ilyich - Chủ tịch Tổ chức làm Trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ông Dyakov Yuri Ilyich đã giới thiệu về Tổ chức xã hội toàn Nga OPORA ROSSII và tỉnh Sakhalin.

Ông Dyakov Yuri Ilyich cho biết, OPORA ROSSII là tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Liên bang Nga, đồng thời là cầu nối đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tổ chức hiện có mạng lưới hoạt động tại hơn 80 tỉnh của Liên bang Nga.

Tỉnh Sakhalin hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thủy sản, logistics và công nghiệp khai khoáng. Các doanh nghiệp có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Với vai trò kết nối, OPORA ROSSII sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp tỉnh Sakhalin.

Ông Dyakov Yuri Ilyich phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác bày tỏ mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác thiết thực giữa các doanh nghiệp của Liên bang Nga với doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Phú Thọ trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, nông - lâm nghiệp và đào tạo nhân lực.

Đoàn cũng đề nghị được tìm hiểu, khảo sát tiêu chuẩn sản phẩm, công nghệ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; nhu cầu sử dụng lao động, công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

Hoan nghênh đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, tình cảm đặc biệt giữa Nhân dân hai nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các chuyên gia Liên Xô đã hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam triển khai nhiều công trình quan trọng, góp phần đặt nền móng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Phú Thọ, các công trình có sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Khu chuyên gia Liên Xô và Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai đất nước. Nhiều chuyên gia Liên Xô đã trực tiếp đào tạo cán bộ, kỹ sư Việt Nam tham gia xây dựng Thủy điện Hòa Bình, đồng thời hỗ trợ xây dựng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1. Đây là nền tảng quan trọng để Phú Thọ và OPORA ROSSII tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nghề, phát triển công nghiệp, năng lượng và kết nối doanh nghiệp.

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức xã hội toàn Nga OPORA ROSSII - chi nhánh tỉnh Sakhalinhai và Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

Giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, Phú Thọ đang tập trung huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Sakhalin nói riêng và Liên bang Nga nói chung, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông - lâm nghiệp, chế biến nông sản và đào tạo nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Phú Thọ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nga tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với các lĩnh vực đoàn công tác quan tâm như phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực..., UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan chuyên môn làm đầu mối, cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ kết nối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu mong muốn Tổ chức xã hội toàn Nga OPORA ROSSII tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 trong công tác giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường trao đổi chuyên môn, đồng thời làm cầu nối thúc đẩy chương trình trao đổi, đào tạo sinh viên giữa Phú Thọ và các cơ sở đào tạo tại Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định tỉnh Phú Thọ sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để các nội dung trao đổi giữa hai bên từng bước được cụ thể hóa, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp và tổ chức của Liên bang Nga.

Thúy Hường