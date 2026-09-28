MTTQ các cấp đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện

Sáng 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quý III/2026. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III/2026, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm bắt tình hình và phát huy dân chủ ở cơ sở được quan tâm, nhất là trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung thực hiện, từng bước kiện toàn hệ thống Mặt trận, nhất là Ban Công tác Mặt trận sau sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý III/2026.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, Cổng Mặt trận số 24/7 và các nền tảng mạng xã hội được khai thác, từng bước hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh và nắm bắt tình hình Nhân dân.

Trong quý III, thông qua nền tảng Mặt trận số, hệ thống MTTQ các cấp đã tiếp nhận và xử lý dứt điểm 46 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I Trần Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả. Việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được chú trọng; dân chủ ở cơ sở được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội, cứu trợ được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành và toàn xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị thực hiện hiệp thương cử bổ sung 14 ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong quý III/2026.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát từng nhóm đối tượng và từng địa bàn; vận động Nhân dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng thực chất của công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tập trung rà soát, hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026 đã được cấp ủy thông qua.

Đồng chí đề nghị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; rà soát rõ việc, rõ người, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ những điểm còn chồng chéo hoặc chưa rõ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung cao độ cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và chuẩn bị tốt các hoạt động cuối năm. Triển khai hiệu quả tháng cao điểm chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiến độ, công khai, minh bạch.

Tập trung thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo”, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, họp trực tuyến, hội nghị không giấy tờ.

Đặc biệt cần tiếp tục thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu, chú trọng chất lượng dữ liệu, việc chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và khai thác dữ liệu; khắc phục tình trạng ứng dụng không đồng đều giữa các cấp.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị bất thường khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung 14 ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; hiệp thương cử đồng chí Trần Mạnh Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đức Anh