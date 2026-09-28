Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài

Chiều 28/9, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương theo Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 12/8/2026 của UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Dự án Khu nhà ở Hoàng Vân Hòa Bình có quy mô khoảng 9,72ha, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 352 căn nhà ở. Đến nay, mới bàn giao được khoảng 5,08ha, tương đương 52% diện tích nên chưa đủ điều kiện triển khai đồng bộ các hạng mục. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và xử lý phần diện tích đất nghĩa trang hiện hữu.

Đối với 2 dự án Khu nhà ở thị trấn Bo và Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì tại xã Kim Bôi, đến nay đều chậm tiến độ khoảng 12 tháng, chưa hoàn thành GPMB và các thủ tục liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng Chợ Giang tại xã Thổ Tang có diện tích hơn 1,84ha, tổng mức đầu tư 234,38 tỷ đồng. Việc triển khai kéo dài do các hộ kinh doanh không đồng thuận với phương án di dời ra chợ tạm. Đến nay, UBND xã Thổ Tang chưa có kết quả thanh lý hợp đồng dự án, một số nhiệm vụ liên quan chưa hoàn thành.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Sở Xây dựng báo cáo những khó khăn tại dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn - giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Theo đó, vấn đề trọng tâm là đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư và xử lý các thủ tục về tiến độ, đất đai, quy hoạch, GPMB. Sở Xây dựng đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ năng lực tài chính, phương án bố trí, huy động vốn và thực hiện các nghĩa vụ liên quan để có cơ sở xem xét hướng xử lý.

Đối với dự án Chợ và trung tâm thương mại Tích Sơn, dự án đã hết thời hạn đầu tư xây dựng, còn một phần diện tích chưa được giao đất do vướng GPMB. Chủ đầu tư đã chi trả cho 17/18 hộ dân; các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát cơ chế pháp lý để tháo gỡ, tạo cơ sở xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án.

Dự án Khu nhà ở thu nhập thấp 8T tại phường Xuân Hòa đã hết thời hạn đầu tư nhưng chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai. Vướng mắc chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết quyền lợi của các hộ dân. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Xuân Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất phương án giải quyết; đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý đối với từng nhóm vướng mắc; thống nhất việc tháo gỡ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời hạn chế tình trạng dự án kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai và đầu tư.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các dự án đã chấm dứt hoạt động và các dự án có khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (theo Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 12/2026 của UBND tỉnh); kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ từng dự án, phân loại cụ thể các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giải quyết các điểm nghẽn về GPMB, đất đai, quy hoạch và thủ tục đầu tư; yêu cầu các nhà đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bảo đảm năng lực triển khai, từng bước xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Lê Minh