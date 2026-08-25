Kim Dental được ABC Impact đầu tư: Khẳng định uy tín quốc tế

Trong bức tranh toàn cảnh của ngành y tế tư nhân Việt Nam, sự kiện hệ thống nha khoa Kim Dental thu hút thành công nguồn vốn đầu tư từ ABC Impact - Quỹ đầu tư tác động uy tín thế giới, có trụ sở tại Singapore - đã tạo nên một cột mốc lịch sử. Đây không chỉ đơn thuần là một thương vụ rót vốn tài chính thương mại, mà còn là sự bảo chứng khách quan cho uy tín, chất lượng chuyên môn và tầm nhìn phát triển bền vững của Kim Dental trên trường quốc tế.

ABC Impact là ai và vì sao Kim Dental được lựa chọn?

ABC Impact là quỹ đầu tư tác động (impact investing) hàng đầu châu Á, được bảo trợ bởi tập đoàn tài chính danh tiếng Temasek Trust và Temasek Holdings. Khác với các quỹ đầu tư mạo hiểm thông thường chỉ tập trung vào chỉ số lợi nhuận ngắn hạn, ABC Impact đặt ra những tiêu chí thẩm định khắt khe về trách nhiệm xã hội, khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng và sự tuân thủ chuẩn mực quản trị doanh nghiệp ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

ABC Impact là ai và vì sao Kim Dental được lựa chọn?

Việc ABC Impact quyết định rót vốn hàng chục triệu USD vào Kim Dental xuất phát từ các lý do then chốt:

- Sứ mệnh xã hội rõ ràng : Kim Dental kiên trì đuổi mục tiêu nâng cao sức khỏe răng miệng cho đông đảo người dân Việt Nam với chi phí hợp lý, hợp túi tiền nhưng chất lượng không biến chất.

- Chuẩn mực vận hành đồng bộ : Hệ thống quản trị đạt chứng nhận ISO 9001:2015 và kiểm soát thiết bị y tế ISO 13485:2016 giúp đảm bảo chất lượng điều trị đồng đều trên tất cả các chi nhánh.

- Tính minh bạch tuyệt đối : Sức khỏe tài chính vững mạnh và quy trình kiểm toán độc lập nghiêm ngặt giúp doanh nghiệp tăng trưởng lành mạnh và an toàn.

- Kim Dental tự hào là thương hiệu nha khoa hàng đầu Việt Nam được khẳng định uy tín bởi quỹ đầu tư quốc tế ABC Impact. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực chuyên môn đỉnh cao, hệ thống trang thiết bị công nghệ 4.0 hiện đại và tinh thần phụng sự tận tâm, Kim Dental cam kết mang đến cho mỗi gia đình Việt trải nghiệm chăm sóc răng miệng an toàn, chuẩn mực và bền vững theo thời gian.

Dấu ấn lãnh đạo của Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam

Sự trưởng thành vượt bậc của thương hiệu Kim Dental để vươn tầm nhận được sự chú ý của các quỹ ngoại gắn liền với vai trò định hướng chuyên môn và tư duy quản trị y tế đột phá của Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam .

Là người trực tiếp đặt những nền móng chuyên môn vững chắc cho hệ thống, Thạc Sĩ - Bác Sĩ Nguyễn Hữu Nam không chỉ là một chuyên gia Răng - Hàm - Mặt dày dạn kinh nghiệm lâm sàng mà còn là người tiên phong trong việc chuẩn hóa quy trình điều trị nha khoa tại Việt Nam. Bác sĩ Nam luôn giữ vững quan điểm: “Một thương hiệu y tế muốn vươn tầm quốc tế phải bắt đầu từ lòng chân thành với bệnh nhân và sự chuẩn mực trong từng thao tác nhỏ nhất”.

Tái đầu tư vào công nghệ và đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng

Nguồn lực tài chính mạnh mẽ từ ABC Impact giúp Kim Dental tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhập khẩu các công nghệ nha khoa thế hệ mới và mở rộng quy mô phục vụ bệnh nhân trên toàn quốc. Toàn bộ máy móc điều trị tại hệ thống đều được chứng nhận an toàn bởi FDA (Hoa Kỳ) và CE (Châu Âu).

Tái đầu tư vào công nghệ và đa dạng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Khách hàng khi truy cập và tìm hiểu các dịch vụ tại hệ thống sẽ được trải nghiệm các giải pháp nha khoa toàn diện được tối ưu hóa cho từng đối tượng:

- Cấy ghép Implant công nghệ định vị X-Guide: Ứng dụng Robot định vị 3D giúp bác sĩ cấy ghép trụ Implant chính xác tuyệt đối, giảm thiểu xâm lấn, không đau, không sưng và rút ngắn thời gian tích hợp xương tối đa.

- Niềng răng - Chỉnh nha sinh học: Đa dạng các phương pháp từ niềng răng mắc cài thông minh đến niềng răng khay trong suốt Invisalign. Sự hỗ trợ của máy quét dấu răng iTero 5D giúp bệnh nhân nhìn thấy trước kết quả niềng răng chỉ sau vài phút quét răng.

- Phục hình răng sứ thẩm mỹ: Kết hợp công nghệ CAD/CAM chế tác răng sứ tại Labo riêng biệt, mang lại những chiếc răng sứ chuẩn tỷ lệ vàng, độ cứng chịu lực gấp 4-8 lần răng thật và màu sắc trong bóng tự nhiên.

- Nha khoa tổng quát và trẻ em: Khám, cạo vôi răng vô trùng, điều trị tủy, nhổ răng khôn bằng máy siêu âm Piezotome hạn chế tối đa tổn thương mô mềm, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Cột mốc Kim Dental được ABC Impact đầu tư không chỉ là niềm tự hào riêng của hệ thống mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành y tế tư nhân Việt Nam. Kim Dental chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu nha khoa uy tín, chất lượng và đáng tin cậy hàng đầu cho nụ cười Việt.

Thông tin liên hệ:

- Hệ thống Nha Khoa Kim: 372 ghế nha khoa, mỗi ghế là 1 phòng riêng, tránh lây nhiễm chéo với 158 bác sĩ Fulltime đầy đủ CCHN đảm bảo đàm bảo chất lượng điều trị liên tục.

- Đối tác toàn cầu đại học Harvard

- Đầu tư bởi Quỹ ABC Impact (Temasek and Temasek Trust, Singapore)

- Đạt giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh” do Sở Y Tế TP. HCM chứng nhận

- Chiếm trọn 14 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chất lượng do Sở Y Tế TP.HCM công bố

- Thời gian làm việc: 8:00 – 20:00|Thứ 2 đến Chủ Nhật

- Hotline: 1900 6899

- Việt kiều/Foreigners: +84 82 900 6899 (Whatsapp/Zalo/Viber)

- Đối tác Doanh nghiệp: 098 322 1179 (Whatsapp/Zalo/Viber)

- Email: cskh@kimdental.vn

- Website: https://kimdental.vn