DANAGO đón cột mốc mới với giấy phép lữ hành quốc tế 2026

Tiếp nối những thành công rực rỡ ở mảng du lịch nội địa, DANAGO chính thức bước sang chặng đường mới khi đón nhận giấy phép lữ hành quốc tế, sẵn sàng chinh phục thị trường Inbound đầy hứa hẹn.

Bằng bề dày kinh nghiệm tổ chức các đoàn MICE quy mô lớn cùng sự am hiểu sâu sắc bản đồ du lịch miền Trung, bước chuyển mình pháp lý này tạo đà cho đơn vị này bứt phá, sẵn sàng đưa những hành trình đậm đà bản sắc đến gần hơn với du khách thập phương.

DANAGO mang đến chương trình team building gắn kết cho đoàn Mipec Palace & Promex Center.

Việc chinh phục niềm tin của hàng nghìn du khách cùng đối tác đã đưa DANAGO trở thành cái tên nổi bật trong danh sách 20 công ty du lịch Đà Nẵng đáng tin cậy năm 2026. Đây chính là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng du khách trên những hành trình khám phá miền Trung, vươn tầm quốc tế.

Hoàn thiện pháp lý, củng cố niềm tin thương hiệu

Trong lĩnh vực lữ hành, nền tảng pháp lý minh bạch không chỉ là điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, mà còn là cơ sở để xây dựng niềm tin với khách hàng và đối tác. Đó cũng chính là triết lý mà DANAGO kiên trì theo đuổi ngay từ những ngày đầu.

Là thành viên của DNG Travel – thương hiệu du lịch gắn bó với Đà Nẵng từ năm 2009, DANAGO từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý theo lộ trình rõ ràng.

Năm 2022, đơn vị này nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Giấy phép số: 48-0069/2022/SDL-GP LHNĐ) và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.

Đến ngày 20/8/2026, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Giấy phép số: 48-0564/2026/CDLQGVN-GP LHQT) trở thành mảnh ghép quan trọng, hoàn thiện hành lang pháp lý của họ.

DANAGO công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

DANAGO tự hào công bố đầy đủ các giấy tờ pháp lý website chính thức, xem đó là lời cam kết đầu tiên và quan trọng nhất với khách hàng. Đây cũng chính là điểm tựa vững chắc để đơn vị phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng và từng bước mở rộng hoạt động đón khách quốc tế.

Dấu ấn từ những chương trình MICE quy mô lớn

Trong nhiều năm qua, DANAGO đã tập trung phát triển tour đoàn và du lịch MICE – phân khúc đòi hỏi khả năng điều phối đồng bộ giữa vận chuyển, lưu trú, hội nghị, tham quan, team building và gala dinner.

Không dừng lại ở việc tổ chức một chuyến đi thuần túy, họ đã khéo léo thổi hồn vào mỗi hành trình, biến đó thành một câu chuyện văn hóa gắn kết doanh nghiệp sâu sắc.

Sự uy tín của đơn vị này được chứng minh qua danh sách các tập đoàn lớn liên tục “chọn mặt gửi vàng” cho những sự kiện tầm cỡ. Tiêu biểu có thể kể đến đoàn Detech Motor (550 khác)h, Rikkeisoft (300 khách), Billion Max (170 khách), SupremeTech (160 khách) hay PARAMAX (130 khách)...

Dấu ấn gần đây nhất là chương trình MICE 3 ngày 2 đêm dành cho 250 khách Hukan Việt Nam vào tháng 7-2026. DANAGO đã thể hiện sự linh hoạt vượt trội trong việc thiết kế lịch trình, kết nối hài hòa giữa không gian hội nghị chuyên nghiệp, hoạt động tham quan cùng đêm gala dinner đẳng cấp.

Đoàn 250 khách Hukan Việt Nam trong hành trình MICE tại Đà Nẵng cùng DANAGO.

Sự đa dạng về quy mô và tính chất sự kiện không chỉ khẳng định sức hút của DANAGO, mà chính sự tin tưởng quay trở lại của khách hàng mới là thước đo giá trị nhất cho uy tín thương hiệu.

DANAGO đã nhận hơn 800 đánh giá 5 sao (cập nhật vào tháng 8.2026) trên nền tảng Google Maps. Đồng thời, đơn vị này cũng liên tục được đánh giá cao trong hơn 100 bài viết trên các trang báo uy tín, trở thành bệ phóng vững chắc để tự tin vươn xa trên chặng đường phát triển mới.

Đón khách quốc tế và nâng tầm dịch vụ MICE chuyên nghiệp

Bước sang giai đoạn phát triển mới, DANAGO chính thức đẩy mạnh khai thác thị trường quốc tế, tập trung kết nối dòng du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu.

Song song đó, họ tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng tour đoàn, du lịch MICE cùng các hành trình trải nghiệm mang đậm bản sắc miền Trung.

DANAGO đã không ngừng chuẩn hóa bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu quy trình vận hành. Tiên phong ứng dụng công nghệ số hóa, họ giúp cho việc đặt tour trực tuyến, theo dõi lịch trình hay nhận hỗ trợ từ xa của du khách trở nên nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch hơn bao giờ hết.

Đoàn Rikkeisoft 300 khách tận hưởng đêm gala dinner sôi động, đáng nhớ.

Sức mạnh công nghệ kết hợp cùng kinh nghiệm tổ chức tour dày dặn là nền tảng để DANAGO nâng cấp toàn diện chuỗi sản phẩm chủ lực như các tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm hay tour 4 ngày 3 đêm. Mục tiêu tiếp theo của đơn vị là chinh phục các đoàn MICE quy mô 1.000 – 2.000 khách trong thời gian tới.

Chặng đường phía trước hứa hẹn mở ra nhiều hành trình rực rỡ mới, nơi DANAGO tiếp tục đồng hành cùng du khách bằng tinh thần chuyên nghiệp, sự minh bạch và giá trị phát triển bền vững.