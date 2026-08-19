VNTECH: 10 năm khẳng định vị thế đối tác tin cậy trong ngành cơ khí chế tạo Việt Nam

Trải qua một thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Giải pháp Cơ khí VNTECH đã khẳng định chỗ đứng vững chắc với tư cách là đơn vị uy tín trong việc cung cấp máy móc, thiết bị và giải pháp tự động hóa gia công kim loại tại Việt Nam. Với hơn 400 dự án đã bàn giao cùng hạ tầng nhà xưởng 1.000m2 hiện đại, VNTECH tiếp tục là điểm tựa công nghệ tin cậy cho hàng trăm doanh nghiệp cơ khí trên con đường bứt phá.

10 năm đồng hành cùng nhịp đập phát triển của cơ khí Việt

Ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trong 10 năm qua đã chứng kiến những bước tiến thần tốc, chuyển mình từ làm gia công thô sơ sang sản xuất các chi tiết phức tạp có giá trị gia tăng cao. Đi cùng với sự phát triển đó, VNTECH đã không ngừng cập nhật những công nghệ tiên tiến trên thế giới để mang về phục vụ thị trường trong nước.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, VNTECH đã chọn cho mình một lối đi riêng: Không chỉ bán máy móc đơn thuần mà bán “giải pháp hiệu quả”. Mọi thiết bị do VNTECH phân phối - từ máy cắt laser fiber, máy chấn CNC, máy gấp tôn, máy dập ép thủy lực cho đến các hệ thống Robot tự động hóa - đều phải trải qua quá trình kiểm định chất lượng khắt khe trước khi tới tay khách hàng.

Hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ toàn diện của VNTECH

Hiện nay, VNTECH tự hào sở hữu danh mục giải pháp toàn diện bao phủ mọi công đoạn trong chuỗi gia công kim loại tấm:

Máy cắt Laser Fiber công nghệ cao: Tốc độ cắt vượt trội, đường cắt siêu mịn, tiết kiệm khí và điện năng.

Máy chấn & Máy gấp tôn thông minh: Lực chấn chuẩn xác, tích hợp bù góc chấn tự động, thao tác lập trình dễ dàng.

Máy ép thủy lực thế hệ mới: Vận hành êm ái, trang bị động cơ Servo tiết kiệm điện và hệ thống an toàn đa tầng.

Giải pháp Robot công nghiệp tự động: Tích hợp Robot hàn, Robot gắp phôi và hệ thống cấp phôi tự động (Auto-Feeding), tối ưu hóa thời gian gia công.

Sự đa dạng trong hệ sinh thái sản phẩm cho phép VNTECH đóng vai trò là "Tổng thầu thiết bị", giúp khách hàng quy hoạch đồng bộ toàn bộ nhà xưởng chỉ qua một đầu mối duy nhất, giảm thiểu tối đa rủi ro tương thích giữa các dòng máy.

Hạ tầng vững mạnh: Nhà xưởng 1.000m2 và đội ngũ chuyên gia tâm huyết

Một trong những giá trị cốt lõi làm nên uy tín của VNTECH chính là sự đầu tư bài bản vào hạ tầng kỹ thuật. Tổ hợp văn phòng làm việc khang trang cùng hệ thống nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 tại vị trí giao thông thuận tiện luôn sẵn sàng mở cửa đón tiếp khách hàng đến tham quan và cắt thử phôi trực tiếp.

Tại nhà xưởng của VNTECH, hàng chục dòng máy luôn ở trạng thái sẵn sàng vận hành để khách hàng có cái nhìn thực tế nhất về tốc độ, độ chính xác và chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Kho linh kiện, phụ tùng thay thế chính hãng luôn được tích trữ đầy đủ, đảm bảo khả năng ứng cứu kỹ thuật nhanh nhất khi khách hàng có nhu cầu.

Năng lực dịch vụ hậu mãi - Chìa khóa chinh phục 400+ khách hàng

Tính đến nay, VNTECH đã đồng hành cùng hơn 400 doanh nghiệp, nhà xưởng gia công cơ khí lớn nhỏ trên toàn quốc. Để nhận được sự tin tưởng bền chặt đó, yếu tố quyết định chính là Dịch vụ hậu mãi tốc độ và trách nhiệm.

"Chúng tôi quan niệm rằng, hợp đồng bán máy được ký kết mới chỉ là sự bắt đầu của một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Cam kết của VNTECH là luôn túc trực hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố trong vòng 24h để đảm bảo nhịp độ sản xuất của khách hàng không bị gián đoạn" - Ban Giám đốc VNTECH khẳng định.

Đội ngũ kỹ sư tại VNTECH liên tục được đào tạo chuyên sâu bởi các chuyên gia nước ngoài, sở hữu tay nghề cao và tinh thần trách nhiệm tận tâm. Quy trình chuyển giao công nghệ bài bản, hướng dẫn vận hành chi tiết cùng chính sách bảo dưỡng định kỳ đã giúp các khách hàng của VNTECH tối ưu hóa tuổi thọ thiết bị và khai thác tối đa năng suất máy.

Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, VNTECH tự hào khi được đóng góp một phần sức lực vào sự lớn mạnh của ngành gia công cơ khí nước nhà. Bước sang giai đoạn mới với đà phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0, VNTECH cam kết tiếp tục đổi mới, đưa những công nghệ tự động hóa thông minh nhất đến với các nhà xưởng Việt Nam, xứng đáng với niềm tin là đối tác chiến lược hàng đầu trong ngành chế tạo.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ KHÍ VNTECH

Trụ sở Hà Nội: NO-05A23, Khu/Ngõ 1 Nguyễn Khắc Viện, Khu tái định cư Giang Biên, Hà NộiChi Nhánh Đà Nẵng: Lô 11, Khu A4, Nguyễn Sinh Sắc, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà NẵngChi Nhánh HCM: 43 Đường N2, KP Thống Nhất, Dĩ An, Bình DươngHotline: 0984.537.333Website: https://thietbivntech.vn