Từ góc nhìn khách ngồi bàn đến giải pháp màn hình LED cong P2.5 tại Meat & Meet

Không ít chủ nhà hàng chỉ thấy vấn đề khi màn hình LED đã lắp xong: Quá gắt với khách ngồi gần, đường cong gãy, dây lộ ra hoặc thiết bị ồn trong giờ phục vụ. Vì vậy, bài toán không phải chọn tấm LED lớn, mà là chọn giải pháp phù hợp.

Dự án màn hình LED nhà hàng cong P2.5 tại Meat & Meet được thi công bởi LED RUBIK được triển khai từ yêu cầu đó tạo một điểm nhấn nội thất có thể linh hoạt hiển thị hình ảnh món ăn, nội dung thương hiệu và chương trình của nhà hàng.

Nhà hàng cần một cách tính khác

Ở hội trường, người xem thường ngồi theo một hướng. Trong nhà hàng, khách quan sát từ bàn gần, bàn xa, quầy phục vụ và cả khi di chuyển. Ánh sáng từ đèn, kính và khu vực bếp cũng thay đổi liên tục.

Vì vậy, đội ngũ LED RUBIK phải khảo sát vị trí bàn gần nhất, góc nhìn ở các khu vực chính, hướng sáng, nguồn điện và lối bảo trì. Kích thước màn hình chỉ được chốt sau những dữ liệu này. Làm đúng từ đầu, màn hình sẽ trở thành một phần nội thất thay vì một tấm bảng điện tử đặt vào chỗ trống.

P2.5 được chọn theo khoảng cách xem

P2.5 có khoảng cách điểm ảnh 2,5 mm, phù hợp với khu vực người xem đứng hoặc ngồi gần. Điều này giúp ảnh món ăn, chữ nhỏ và nội dung chuyển động hiển thị rõ hơn. Tuy nhiên, P2.5 không phải lựa chọn mặc định. Nếu phần lớn khách ngồi xa, cấu hình khác có thể hợp lý hơn.

Với Meat & Meet, yêu cầu tạo hình cong là yếu tố quan trọng. Kỹ thuật viên cần đo phần cong lồi hoặc cong lõm, dựng bản vẽ để xác định bán kính, chiều dài cung và số lượng module. Module dẻo giúp mặt màn hình ôm theo đường cong thay vì tạo nếp gấp, nhờ đó nội dung liền mạch hơn khi nhìn từ nhiều bàn.

Phần phía sau quyết định trải nghiệm phía trước

Sau khi chốt hình dáng, phần việc chuyển sang khung đỡ, nguồn, dây tín hiệu và tản nhiệt. Khung phải đúng bán kính đã thiết kế; một đoạn sai lệch cũng có thể làm bề mặt hiển thị mất độ đều. Dây điện và dây tín hiệu cần đi gọn, dễ kiểm tra khi bảo trì nhưng không ảnh hưởng đến nội thất.

Nguồn và thiết bị điều khiển phải đặt ở vị trí phù hợp để hạn chế tích nhiệt và tiếng ồn gần khu vực khách dùng bữa. Bản vẽ kỹ thuật cần thể hiện cách đi dây, vị trí đặt thiết bị, khoảng trống tản nhiệt và cửa bảo trì ngay từ đầu.

Thi công mà không đảo lộn hoạt động của nhà hàng

Với không gian F&B, tiến độ không chỉ là số ngày lắp đặt. Nhà hàng vẫn phải nhập hàng, chuẩn bị món và phục vụ khách. Trước khi thi công, hai bên cần thống nhất nơi tập kết vật tư, lối di chuyển, thời gian khoan cắt và khung giờ có thể gây tiếng ồn.

Phần gia công khung và chuẩn bị thiết bị nên hoàn thiện trước khi đưa vào công trình. Cách làm này rút ngắn thời gian thi công tại chỗ, hạn chế bụi bẩn và giảm ảnh hưởng đến vận hành. Khi lắp xong, màn hình cần được thử bằng nền màu đơn sắc, ảnh món ăn, chữ nhỏ và video chuyển động; sau đó quan sát từ các khu vực khách thường ngồi.

Nếu bạn đang chuẩn bị lắp màn hình LED cho nhà hàng, quán cà phê hoặc không gian dịch vụ, hãy liên hệ Màn Hình LED RUBIK để được khảo sát thực tế, lên phương án kỹ thuật và nhận báo giá trọn gói. Hotline: 0869 225 066.

LEDRUBIK là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp trình chiếu màn hình LED trong nhà, ngoài trời, hội trường, nhà hàng, quảng cáo...

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