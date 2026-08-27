Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam đang là điểm đến hàng đầu của dòng vốn FDI và các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp quy mô lớn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà thầu nước ngoài sau khi trúng thầu các dự án, bắt buộc phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng trước khi bắt tay vào triển khai. Bài viết sau đây sẽ làm rõ toàn bộ quy định pháp lý, điều kiện và các bước xin giấy phép nhà thầu nước ngoài.

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu nước ngoài có thể tham gia vào các dự án tại Việt Nam dưới nhiều vai trò: Tổng thầu (General Contractor), Nhà thầu chính (Main Contractor), Nhà thầu liên danh (Joint Venture), hoặc Nhà thầu phụ (Sub-contractor). Dù ở hình thức nào, nhà thầu đều phải đáp ứng 2 điều kiện tiên quyết theo Nghị định 212/2026/NĐ-CP:

Văn bản trúng thầu/chọn thầu hợp pháp: Phải có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc văn bản giao thầu hợp pháp từ Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu.

Bắt buộc liên danh hoặc sử dụng thầu phụ Việt Nam:

Nhà thầu nước ngoài bắt buộc phải ký kết Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc ký Hợp đồng nguyên tắc giao việc cho nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia).

Hợp đồng này phải phân định rõ ràng: Danh mục công việc, khối lượng thi công và giá trị thanh toán cụ thể của phía nhà thầu Việt Nam.

Hồ sơ chuẩn bị và thẩm quyền cấp phép

Việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài đòi hỏi sự tỉ mỉ, đặc biệt là khâu xử lý tài liệu từ quốc gia sở tại của nhà thầu.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng: Mẫu đơn phải được lập bằng tiếng Việt theo quy định tại Nghị định 212/2026/NĐ-CP.

Tài liệu pháp lý của nhà thầu: Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Giấy phép thành lập doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi nhà thầu mang quốc tịch cấp. (Lưu ý: Toàn bộ tài liệu này phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt).

Báo cáo kinh nghiệm và tài chính: Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án kèm theo Bản sao báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất của nhà thầu.

Hồ sơ thầu: Bản sao quyết định trúng thầu / phê duyệt chọn thầu;

Hợp đồng liên danh/Hợp đồng thầu phụ: Bản sao hợp đồng liên danh với đối tác Việt Nam hoặc hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam.

Văn bản ủy quyền: Giấy ủy quyền hợp pháp nếu người đại diện ký đơn không phải là đại diện theo pháp luật của nhà thầu.

Phân định thẩm quyền phê duyệt hồ sơ

Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố: Tiếp nhận và cấp phép cho nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn của 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Xây dựng tỉnh/thành phố thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều hành.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có nghĩa vụ thông báo, thẩm định và cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu.

Giải pháp tư vấn và xin giấy phép nhà thầu xây dựng tại Luật Khánh An

Việc xử lý các thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về thời gian do khác biệt về ngôn ngữ, tính pháp lý của hồ sơ kiểm toán quốc tế và quy định liên danh thầu phức tạp. Luật Khánh An tự hào là đơn vị tư vấn luật uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép nhà thầu xây dựng nước ngoài trọn gói.

Tư vấn cấu trúc Hợp đồng liên danh chuẩn xác: Khánh An hỗ trợ rà soát, soạn thảo điều khoản Hợp đồng liên danh và Hợp đồng thầu phụ giữa nhà thầu nước ngoài và đối tác Việt Nam, đảm bảo phân định rõ phạm vi trách nhiệm và tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Xây dựng.

Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự và Dịch thuật cấp tốc: Chúng tôi hỗ trợ chuyển ngữ, công chứng và thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói các tài liệu từ nước ngoài (Đăng ký kinh doanh, báo cáo kiểm toán, ủy quyền) trong thời gian ngắn nhất.

Đại diện làm việc chuyên nghiệp với Sở Xây dựng: Khánh An thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, trực tiếp giải trình các vấn đề chuyên môn kỹ thuật với cơ quan nhà nước, xử lý nhanh các vướng mắc phát sinh để nhận giấy phép đúng hạn cam kết.

Hỗ trợ toàn diện sau cấp phép: Sau khi có giấy phép, Khánh An tiếp tục đồng hành cùng nhà thầu thực hiện các thủ tục bắt buộc: Thành lập Văn phòng điều hành, đăng ký mẫu dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký mã số thuế nhà thầu, xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài và thực hiện báo cáo định kỳ.

Giấy phép hoạt động xây dựng là “tấm vé thông hành” bắt buộc giúp các nhà thầu nước ngoài hiện diện và hoạt động hợp pháp tại thị trường Việt Nam. Việc chuẩn hóa hồ sơ ngay từ đầu sẽ giúp các tập đoàn thi công tránh được rủi ro chậm tiến độ dự án và các chế tài xử phạt hành chính nặng nề. Hãy đồng hành cùng Luật Khánh An để đảm bảo mọi công trình xây dựng đều được khởi công suôn sẻ và vững chắc về mặt pháp lý.

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