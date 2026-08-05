Khám sàng lọc cho hơn 400 công nhân lao động

Ngày 5/8, Bệnh viện Phổi tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba tổ chức khám bệnh, sàng lọc bệnh lao và bệnh nghề nghiệp cho hơn 400 công nhân Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH, nhằm phát hiện sớm bệnh lao và các bệnh nghề nghiệp ở người lao động.

Bệnh viện Phổi tỉnh đưa xe chụp X-quang lưu động để chụp phổi nhằm phát hiện sớm bệnh lao, bệnh không lây nhiễm.

Tại buổi khám, các y, bác sĩ sử dụng xe chụp X-quang lưu động để chụp phổi, sàng lọc bệnh lao và một số bệnh không lây nhiễm; đồng thời đo huyết áp, lấy máu xét nghiệm, đo thính lực và thực hiện các nội dung khám lâm sàng theo quy định.

Những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh lao, bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh lý khác được tư vấn, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hướng dẫn điều trị kịp thời.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba lấy máu xét nghiệm.

Công nhân lao động được đo thính lực đồ nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp.

Thông qua hoạt động góp phần phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh lao và bệnh nghề nghiệp; đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo đảm sức khỏe để công nhân yên tâm lao động, sản xuất.

Gia Thái - Tạ Thanh