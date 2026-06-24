Ngày 25/6, hoàn thành duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 lần 1

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo các mốc thời gian quan trọng trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, tạo điều kiện để học sinh, phụ huynh và các nhà trường chủ động thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Hùng Vương.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 25/6/2026, các trường THPT sẽ thực hiện duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lần 1 tại Sở GD&ĐT. Sau khi được phê duyệt, các trường tiến hành niêm yết danh sách học sinh trúng tuyển tại trường; đồng thời, thí sinh có thể tra cứu kết quả trên trên trang thông tin điện tử của Sở GD&ĐT. Chậm nhất ngày 5/7/2026, các trường THPT hoàn thành việc duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lần 2 tại Sở GD&ĐT và công bố kết quả theo quy định. Ngày 11/7/2026, Sở GD&ĐT tổ chức duyệt kết quả tuyển sinh đối với các trường THPT tư thục trên địa bàn. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 31/7/2026, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 sẽ được hoàn thành. Sở GD&ĐT lưu ý, các mốc thời gian và nội dung triển khai có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của công tác tuyển sinh trên địa bàn. Mọi thông tin thay đổi sẽ được thông báo kịp thời để các đơn vị, phụ huynh và học sinh chủ động theo dõi, thực hiện.

Việc công bố rõ ràng các mốc thời gian tuyển sinh góp phần bảo đảm công tác tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy chế, tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình nhập học và lựa chọn môi trường học tập phù hợp.

Hiền Mai