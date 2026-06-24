Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Những ngày này, trên nhiều công trường giao thông trọng điểm của khu vực Vĩnh Phúc, không khí thi công diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Với quyết tâm cao của chủ đầu tư, nhà thầu cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, nhiều dự án đang được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và mở rộng không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Tăng tốc thi công các dự án trọng điểm

Nhà thầu thi công Dự án nút giao IC2 huy động máy móc quyết tâm vượt từ 4 đến 6 tháng so với tiến độ đề ra.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đang triển khai nhiều công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có các dự án như: xây dựng các nút giao IC2, IC5 kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến đường song song với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai.

Trên các công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại được huy động tối đa. Các đơn vị thi công duy trì nhiều mũi thi công đồng thời, tổ chức làm việc theo tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Tại Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ngay sau lễ khởi công cuối năm 2025, các liên danh nhà thầu đã huy động gần 60 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng hàng chục phương tiện cơ giới triển khai đồng bộ các hạng mục nền đường, cầu và hệ thống thoát nước.

Đây là hai nút giao khác mức liên thông dạng loa kèn, có tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng. Trong đó, nút giao IC2 kết nối đường Nguyễn Tất Thành với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km8+340; nút giao IC5 kết nối Quốc lộ 2C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Km31+340.

Sau hơn 7 tháng thi công, giá trị khối lượng thực hiện đạt gần 16% giá trị hợp đồng. Đối với nút giao IC2, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng nền đường K95, đồng thời triển khai thi công các hạng mục mố, trụ cầu. Tại nút giao IC5, công tác thi công nền đường, móng cấp phối đá dăm, cọc khoan nhồi và kết cấu dầm cầu đang được triển khai đồng bộ.

Theo đồng chí Phùng Duy Tân - Phó Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và mặt bằng được bàn giao đúng kế hoạch, các hạng mục cầu của nút giao IC2 có thể hoàn thành trong tháng 4/2027, còn nút giao IC5 dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2027, vượt từ 4 đến 6 tháng so với tiến độ đề ra.

Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, cầu Mã Giữa và phần lớn mặt đường cơ bản hoàn thiện. Chủ đầu tư đang tập trung hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục an toàn giao thông để sớm đưa công trình vào khai thác.

Đối với đoạn từ Hợp Thịnh - Đạo Tú đến ĐT.304, mặc dù còn gặp khó khăn về mặt bằng nhưng nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công tại các vị trí đã được bàn giao, tập trung đào đắp nền đường, xử lý nền đất yếu và hoàn thiện kết cấu nền nhằm bảo đảm mục tiêu thông tuyến trong năm 2026.

Tập trung gỡ khó, quyết tâm hoàn thành dự án

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, nhiều vướng mắc phát sinh liên quan đến xác định nguồn gốc đất, các trường hợp chuyển nhượng qua nhiều thời kỳ, diện tích sử dụng thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất chưa đủ điều kiện để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Tại một số địa phương, vẫn còn những trường hợp phải tiếp tục rà soát hồ sơ, tổ chức đối thoại để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Một số vị trí đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa liền mạch, còn tồn tại cây cối, công trình phụ trợ hoặc hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Ngoài khó khăn về mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng, chi phí nhiên liệu tăng cao và nguồn cung đất đắp chưa ổn định cũng tạo áp lực không nhỏ đối với các nhà thầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai theo đúng kế hoạch.

Để đảm bảo tiến độ các dự án giao thông quan trọng, lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa, trực tiếp nắm bắt tiến độ thi công, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và chính quyền địa phương để tháo gỡ từng khó khăn cụ thể; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi nhằm bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng.

Các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; các sở, ngành chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về đất đai, tái định cư, hạ tầng kỹ thuật và nguồn vật liệu xây dựng.

Các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân cùng nỗ lực của các chủ đầu tư và đơn vị thi công, các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc đang từng bước được hiện thực hóa. Khi hoàn thành, các dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại mà còn tạo động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thuý Hường