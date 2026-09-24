Xã Dân Chủ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 24/9, xã Dân Chủ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng trên địa bàn.

Tình huống giả định được xây dựng sát với đặc điểm của loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Theo đó, vào 14 giờ, tại hộ kinh doanh A (thôn Bảo Thanh), khu vực bếp xảy ra sự cố nổ, cháy do rò rỉ khí gas, làm sập một phần cấu kiện tầng 1, cháy lan lên tầng 2, khói và khí độc bao trùm khiến 4 người gặp nguy hiểm, trong đó có người bị mắc kẹt dưới cấu kiện đổ sập.

Ngay khi phát hiện sự cố, chủ cơ sở kích hoạt hệ thống báo cháy của Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các thành viên tổ liên gia nhanh chóng tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người bị nạn thoát hiểm, di chuyển tài sản, thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng các lực lượng chức năng.

Lực lượng chữa cháy thực tập triển khai đội hình phun nước, khống chế đám cháy.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã, Tổ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân phòng nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện, phối hợp tổ chức chữa cháy và khoanh vùng khu vực xảy ra sự cố.

Với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng tại cơ sở nhanh chóng sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy, tổ chức bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh, trật tự và tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Tình huống được đẩy lên cao trào khi lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 người bị mắc kẹt tại tầng 2 của hộ gia đình liền kề. Xác định việc cứu người là nhiệm vụ ưu tiên, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai đội hình CNCH. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng thang chuyên dụng tiếp cận tầng 2, lần lượt tiếp cận và đưa các nạn nhân xuống vị trí an toàn. Ngay sau khi được đưa xuống đất, các nạn nhân được lực lượng y tế sơ cứu ban đầu và đưa đến khu vực an toàn.

Cùng với công tác cứu nạn, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình chữa cháy. Các lực lượng phối hợp nhịp nhàng, từng bước khống chế đám cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thông qua diễn tập, xã Dân Chủ hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động và người dân trong chấp hành các quy định về PCCC&CNCH; đồng thời, rèn luyện kỹ năng thoát nạn, chữa cháy ban đầu và khả năng phối hợp giữa lực lượng tại chỗ với lực lượng chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức chỉ huy và khả năng phối hợp xử lý tình huống cháy, nổ, CNCH trên địa bàn.

Bích Liên - Đặng Khánh