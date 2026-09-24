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Ngày 24/9, xã Chân Mộng tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.
Hình ảnh diễn tập: Hội nghị Ban Thường vụ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.
Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.
Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là việc điều chỉnh nội dung, cơ chế vận hành phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, nhằm đánh giá tính khả thi các phương án chiến đấu, khả năng ứng phó với các tình huống chiến tranh, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử trí các tình huống về quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các lực lượng trong khu vực phòng thủ.
Hình ảnh diễn tập: Hội nghị UBND xã thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Diễn tập chiến đấu cũng là dịp bồi dưỡng, củng cố, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ xã, đánh giá khả năng huy động nguồn lực tại chỗ, rà soát và bổ sung các kế hoạch, phương án, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.
Lãnh đạo xã Chân Mộng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức diễn tập.
Lãnh đạo xã Chân Mộng khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức diễn tập.
Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá xã Chân Mộng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập. UBND xã Chân Mộng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức diễn tập.
Lê Hoàng
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