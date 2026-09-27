Phát hiện hơn 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển Cà Mau

Chiều 26/9, Đại úy Lê Văn Tiến, Phó Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đang điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để xử lý tàu cá vận chuyển dầu không hóa đơn, chứng từ trên biển.

Hải đội biên phòng 1 kiểm tra tàu cá phát hiện số lượng lớn dầu không hóa đơn chứng từ hợp pháp. (Ảnh: HOÀNG TÁ).

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 25/9, quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía Đông, tổ công tác của Hải đội Biên phòng 1 phát hiện tàu cá LA-99095-TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, tàu cá LA-99095-TS do ông Nguyễn Văn Từ (sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 thuyền viên, và trong 2 hầm phía trên mặt boong trước mũi tàu có nhiều chất lỏng màu vàng nâu, có mùi dầu.

Tàu cá LA-99095-TS chở hơn 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc bị Hải đội biên phòng 1 hiệu lệnh kiểm tra. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Qua làm việc bước đầu, thuyền trưởng khai nhận số dầu trên là dầu D.O, số lượng 40.500 lít, được mua lại từ tàu lạ trên biển để bán kiếm tiền lời và không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hải đội Biên phòng 1 lấy mẫu dầu giám định theo quy định của pháp luật. (Ảnh: HOÀNG TÁ)

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa người, tàu cá về Hải đội Biên phòng 1 điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nhandan.vn