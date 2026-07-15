Phú Thọ đạt 14 bác sĩ/vạn dân

{title}
{publish}
{head}
Bám sát nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành Y tế tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân. Các phong trào: “Lương y như từ mẫu”, “Thực hiện tốt 12 điều y đức”, “Tuổi trẻ ngành Y tiến quân vào khoa học”, thi đua chuyển đổi số... được triển khai sâu rộng tại các cơ sở y tế.
Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 47 giường (mục tiêu 44,3 giường); số bác sĩ đạt 14 bác sĩ/vạn dân, (mục tiêu 13,9 bác sĩ/vạn dân). Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế ước đạt 93,6%; công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 73%...
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tích cực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu; các cơ sở y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng được triển khai đồng bộ; hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân được quan tâm. Cùng với đó, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức được chú trọng, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Anh Thơ
baophutho.vn Sáng 15/7, dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai thành công ca ghép tế bào...
baophutho.vn Ngày 15/7, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng trực thuộc Khoa Cấp cứu. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mô...
Nước lá tía tô với gừng là thức uống quen thuộc. Nhờ chứa các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học, thức uống này có thể hỗ trợ chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện tiêu...
baophutho.vn Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, Trạm Y tế (TYT) xã Tam Dương Bắc từng bước ổn...
Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, rau đắng đất còn là vị thuốc nam quý. Theo y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, dược liệu này có tác dụng thanh...
baophutho.vn Một kỳ tích vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thực hiện: Cứu sống thành công một bệnh nhân bị ngừng tim tới 3 lần.
Quả me không chỉ là loại trái cây nhiệt đới mang hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng với nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng giúp cơ thể tăng cường đề...