Y tế
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Phú Thọ đạt 14 bác sĩ/vạn dân

Bám sát nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành Y tế tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người dân. Các phong trào: “Lương y như từ mẫu”, “Thực hiện tốt 12 điều y đức”, “Tuổi trẻ ngành Y tiến quân vào khoa học”, thi đua chuyển đổi số... được triển khai sâu rộng tại các cơ sở y tế.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 47 giường (mục tiêu 44,3 giường); số bác sĩ đạt 14 bác sĩ/vạn dân, (mục tiêu 13,9 bác sĩ/vạn dân). Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế ước đạt 93,6%; công suất sử dụng giường bệnh trung bình đạt 73%...

Phú Thọ đạt 14 bác sĩ/vạn dân

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tích cực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu; các cơ sở y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám, chữa bệnh và thanh toán viện phí. Công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng được triển khai đồng bộ; hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân được quan tâm. Cùng với đó, việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức được chú trọng, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khám chữa bệnh Bệnh viện đa khoa tỉnh Chăm sóc sức khỏe Phòng chống dịch bệnh Bác sĩ Chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin Nhân dân Bảo hiểm y tế Mục tiêu
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