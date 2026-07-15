Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng

Ngày 15/7, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng trực thuộc Khoa Cấp cứu. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa điều trị và dự phòng, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Toàn cảnh buổi lễ khai trương Đơn nguyên Tiêm chủng.

Đơn nguyên Tiêm chủng được đầu tư khang trang trên diện tích khoảng 400m2, quy hoạch thành 4 khu vực chức năng khép kín gồm: Khu tiếp đón, khu khám sàng lọc, khu tiêm chủng và khu theo dõi sau tiêm.

Ngoài hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vaccine, các trang thiết bị chuyên môn cùng các tiện ích phục vụ người dân đều được đầu tư đồng bộ, hiện đại; đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế còn được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực cấp cứu và tiêm chủng an toàn.

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc.

Việc tổ chức Đơn nguyên Tiêm chủng trực thuộc Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tăng cường khả năng phối hợp chặt chẽ trong các khâu từ khám sàng lọc, theo dõi đến xử trí cấp cứu sau tiêm; đảm bảo mọi quy trình được thực hiện an toàn tuyệt đối theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Đồng thời, tăng cường dịch vụ y tế dự phòng chất lượng cao; hướng tới mục tiêu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân một cách toàn diện, chủ động và bền vững.

Hà Giang